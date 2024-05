Atp/Wta Roma: Alexander Zverev centra la semifinale. Sarà Collins a sfidare Sabalenka

Alexander Zverev ha eliminato Taylor Fritz e si è qualificato per le semifinali del torneo Atp Masters 1000 di Roma dove giocherà contro la sorpresa del torneo,il cileno Alejandro Tabilo. Due set a zero (6-4 6-3) il punteggio della partita del giocatore tedesco, testa di serie numero 3, che ha sempre avuto il match sotto controllo.

Per lui ora c'è la grande occasione di tornare in finale a Roma torneo che ha vinto nel 2017. Primi due game del primo set che hanno seguito il servizio, poi nel terzo game Zverev ha messo la freccia strappando la battuta al giocatore americano alla terza palla break del game dopo un dritto lungo di Fritz.

Zverev ha consolidato il break di vantaggio e l'ha portato all'arrivo chiudendo 6-4. Nel secondo set l'equilibrio si è rotto questa volta sul 3-3, qui Zverev ha strappato il servizio al giocatore americano e poi ha concluso agevolmente il set facendo un nuovo break al tennista americano.

Vittoria meritata per Zverev. Domani si giocheranno gli altri due quarti di finale della parte bassa del tabellone tra Tsitsipas e Jarry (ore 19) e Hurkacz e Paul, partita che aprirà il programma alle 13.

Wta Roma: Danielle Collins giocherà la semifinale contro Aryna Sabalenka

Danielle Collins è la quarta semifinalista del torneo Wta 1000 di Roma.

Si unisce a Iga Swiatek e Cori Gauff che si giocheranno l'accesso alla semifinale nella parte alta del tabellone e ad Aryna Sabalenka che sarà l'avversaria di Collins nella semifinale della parte bassa del tabellone.

Collins, che in Australia ha dichiarato che questa sarà la sua ultima stagione, continua il suo momento d'oro. Ha battuto nei quarti di finale la bielorussa Victoria Azarenka col punteggio di 6-4 6-3. Una partita sostanzialmente tenuta in controllo dall'americana fatta eccezione per la fase iniziale nella quale è andata sotto di un break.

Ma poi ha recuperato e si è aggiudicata il primo parziale. Nel secondo set è andata in fuga subito Collins sul 4-1, Azarenka ha tentato il rientro ma la sua rimonta si è fermata sul 3-4. Collins ha chiuso il match ed ora ha un appuntamento in semifinale con Sabalenka.