Flavio Cobolli entra nel team "On", l'azienda con azionista Roger Federer

Il tennista italiano Flavio Cobolli entra nel team On. Il giocatore italiano, in forte ascesa e oggi numero 57 del mondo si unisce al gruppo di tennisti che è sponsorizzato dall'azienda svizzera di cui Roger Federer è uno dei principali azionisti.

Nel gruppo di giocatori di "On" ci sono la numero 1 mondiale della Wta Iga Swiatek e per quel che riguarda il singolare maschile Ben Shelton e Joao Fonseca. Il debutto con il nuovo sponsor per il tennista italiano avverrà in occasione del secondo torneo del Grande Slam dell'anno al Roland Garros al via domenica 26 maggio.

Cobolli che è stato eliminato al torneo di Roma da Sebastian Korda doveva giocare questa settimana il challenger 175 di Torino ma è stato costretto a dare forfait per via di un problema agli addominali.

La soddisfazione di On per l'arrivo di Flavio Cobolli: "Benvenuto nel tennis team di On"

Sulla sua pagina ufficiale "On" dà il benvenuto a Cobolli elencando i suoi principali risultati degli ultimi tempi: "Finalista ATP Next Gen 2023, Terzo turno Australian Open 2024, ATP Campione Challenger Tour Lisbona 2023".

E aggiunge: "Flavio Cobolli si sta rapidamente affermando come uno dei talenti più promettenti del tennis, attirando l’attenzione di concorrenti e fan in tutto il mondo. Specialista sul campo in terra rossa, il tennista italiano stava per scegliere la vita del calciatore professionista prima di dedicarsi completamente al tennis.

La sua rapida ascesa nel tennis dal circuito junior al tour ATP e ai primi due Grand Slam sono la testimonianza che è stata la decisione giusta". Ecco il tweet originale di "On" che dà il benvenuto a Flavio Cobolli.