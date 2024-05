Atp/Wta Roma - Day 9: Tsitsipas, Hurkacz e semi femminili. In campo Bolelli/Vavassori

Paolo Bertolucci avvisa: "Dobbiamo impegnarci a non rovinare Jannik Sinner"

Panatta dà un consiglio a Jannik Sinner: "Non giocare al Roland Garros, è rischioso"

Vi aspettiamo domani secondo match dalle 13… carichi come ieri" , ha scritto l'azzurro con tanto di bandiera italiana al seguito.

Vavassori, intanto, ha dimostrato di apprezzare il clima che il pubblico di casa riesce a creare sul Pietrangeli e ha condiviso un post su Instagram per caricare ancora di più l'ambiente. "Che campo incredibile il Pietrangeli.

L'americana ha sconfitto 6-4, 6-3 Victoria Azarenka . È stato scelto di nuovo il Pietrangeli per accogliere i due italiani in corsa nel torneo di doppio. Andrea Vavassori e Simone Bolelli cercheranno di accedere alle semifinali del Masters 1000 di Roma.

In sessione serale, nello specifico a partire dalle 19:00 Stefanos Tsitsipas se la vedrà con Nicolas Jarry ; Aryna Sabalenka con Danielle Collins .

Toccherà poi alla prima semifinale femminile che vedrà come protagoniste Iga Swiatek e Coco Gauff . Il quadro degli scontri diretti, in questo caso, parla chiaro: la numero uno del mondo è avanti nettamente 9-1.

Pietrangeli punge Berrettini: "Non so cos'abbia, prima si diceva della Satta ora..." 2 giorni fa

Sarà un programma ricco quello che caratterizzerà il Day 9 degli Internazionali BNL d'Italia. Ad aprire i giochi sul Campo Centrale alle ore 13:00 ci penseranno Hubert Hurkacz e Tommy Paul . Il polacco sembra aver trovato la quadra sulla terra battuta; mentre l'americano - dopo l'infortunio subito alla caviglia a Miami - si è tolto la soddisfazione di eliminare il campione in carica Daniil Medvedev a Roma.

Site build with: World CMS 3.0

© 2024 All Rights Reserved - Coppini Trading (Pty) LTD