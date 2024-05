Alexander Zverev è nella top 10 dei tennisti con più quarti nei "1000": la classifica

Il giocatore tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero 3 al Foro Italico, giocherà questa sera non prima delle 20.30 il suo quarto di finale a Roma contro Taylor Fritz. Battendo il portoghese Nuno Borges in ottavi di finale, il tennista tedesco è entrato nella Top 10 dei giocatori che hanno il maggior numero di presenze a livello di quarti di finale in un torneo Atp Masters 1000.

Con la bellezza di 28 qualificazioni nei quarti di finale, ora Zverev è appaiato al decimo posto a Michael Chang. La classifica contiene nomi decisamente importanti che hanno frequentato in maniera costante gli ultimi giorni di questi tornei, secondi per ordine di importanza solo ai tornei del Grande Slam.

Non ci vuole un enorme sforzo di fantasia per immaginare chi siano i tre nomi che hanno il maggiore numero di presenze nei quarti di finale dei tornei Masters 1000. Si tratta ovviamente dei tre dominatori del tennis degli ultimi decenni, ovvero Rafael Nadal, Novak Djokovic e Roger Federer.

Che staccano in maniera netta tutti gli altri.

Atp Masters 1000, Rafael Nadal in testa alla classifica dei giocatori più volte nei quarti di finale

A guidare questa particolare classifica c'è Rafael Nadal che si è qualificato per 99 volte nella sua carriera ai quarti di finale di un torneo Masters 1000.

A inseguirlo a brevissima distanza c'è l'attuale numero 1 del mondo Novak Djokovic che è a quota 94 presenze. Un po' più staccato al terzo posto c'è Roger Federer che ha giocato per ben 87 volte un quarto di finale in un torneo 1000.

Al quarto posto c'è Andy Murray per ben 51 volte a questo livello in questo tipo di tornei. Quinta posizione che viene accomunata da tre giocatori: Tomas Berdych, David Ferrer e Pete Sampras hanno collezionato ognuno 45 quarti di finale a livello 1000.

All'ottavo posto, con solo una presenza di meno, 44, si trova Andre Agassi. Nona posizione poi per Andy Roddick a quota 35. A chiudere questa top 10 ora c'è anche Alexander Zverev che a quota 28 ha agganciato Michael Chang.

Uno Zverev che ha di certo già dall'estate nord americana la possibilità di staccare Chang e lanciarsi all'inseguimento di Andy Roddick.