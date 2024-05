Atp/Wta Roma - La maledizione di Medvedev prosegue. Zverev e Tsitsipas ai quarti

Dal 2005 in poi solamente Alexander Zverev e Daniil Medvedev, oltre ad Andy Murray, hanno saputo interrompere il dominio dei trionfi ottenuti da Rafael Nadal e Novak Djokovic agli Internazionali d'Italia. È l'anno giusto per avere un nuovo vincitore al Foro Italico di Roma? Di sicuro il russo non potrà bissare il successo dello scorso anno, proseguendo questa sua maledizione di non riuscire mai difendere un titolo (20 affermazioni in carriera, tutte in tornei diversi).

Il tabù si è ripetuto anche nell'edizione 2024 del Master 1000 nella capitale: il nativo di Mosca, approdato non nelle migliori condizioni a seguito di un problema inguinale rimediato a Madrid, si è fatto sorprendere da Tommy Paul agli ottavi di finale.

Con il netto punteggio di 6-1, 6-4 lo statunitense si è imposto e ha raggiunto nella parte bassa del tabellone Hubert Hurkacz ai quarti. Il polacco, invece, ha dovuto faticare e non poco per piegare la resistenza dell'argentino Sebastian Baez.

Dopo aver perso il primo set per 7-5, il giocatore di Varsavia si è reso protagonista di una gran rimonta (7-6, 6-4). L'unico tennista rimasto nel main draw ad aver già vinto agli Internazionali è Sascha Zverev, che ha superato sul campo centrale l'ostacolo rappresentato da Nuno Borges.

Match controllato nel migliore dei modi dal tedesco (6-2, 7-5), che si è fatto valere soprattutto al servizio. Stefanos Tsitsipas è volato con facilità ai quarti: il greco ha lasciato appena tre game all'australiano Alex De Minaur, che non ha trovato il modo di contrastare la forza del tennista di Atene.

Wta Roma - Swiatek senza problemi, è semifinale

Sono 4, questa volta, i giochi concessi dalla numero uno Iga Swiatek all'avversaria che si è trovata dall'altra parte della rete. Sfida quasi mai in discussione fra Madison Keys e la polacca, che si è imposta col punteggio di 6-1, 6-3 e ha conquistato il pass per le semifinali. Ad attenderla ci sarà la vincente del confronto tra Coco Gauff e Qinwen Zheng.