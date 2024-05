Atp Roma - Andrea Vavassori e Simone Bolelli ai quarti di finale

Dal nostro inviato - Non si può di certo considerare una vera e propria vendetta - il peso di una finale Slam è ovviamente maggiore - ma Andrea Vavassori e Simone Bolelli hanno dimostrato quest'oggi di aver compiuto un ulteriore passo in avanti in vista dei prossimi importanti impegni.

I due hanno raggiunto i quarti di finale al Masters 1000 di Roma superando con il punteggio di 6-2, 6-4 Rohan Bopanna e Matthew Ebden. L'indiano e l'australiano sono stati gli unici due a batterli in Australia in finale gestendo meglio i momenti finali di entrambi i set.

Andrea Vavassori e Simone Bolelli ai quarti di finale a Roma

Per Vavassori e Bolelli ci sarà ora la delicata sfida con Wesley Koolhof e Nikola Mektic con la speranza di poter regalare un'altra grande giornata al pubblico di casa.

La coppia azzurra sta vivendo un'ottima stagione e, oltre a provare l'impresa nei tornei del Grande Slam e ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, l'obiettivo è staccare il pass per le Nitto ATP Finals di Torino 2024. Sono attualmente secondi nella Race to Turin - proprio dietro Bopanna ed Ebden - ma a Roma potrebbero effettuare il sorpasso in caso di vittoria del torneo; ad inseguirli Koolhof e Mektic.

"Loro sono una coppia forte, quest'anno avevamo già giocato due volte contro. L'abbiamo preparata e studiata bene in questi giorni. Abbiamo giocato un gran match" ha raccontato Vavassori ai microfoni di Sky Sport nell'intervista post-partita.

Bolelli ha poi chiuso: "Non era semplice, abbiamo giocato a fasi alterne, ma siamo riusciti a tenere alta la concentrazione. Volevamo vincere e ci siamo riusciti" .