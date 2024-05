Atp Roma – Eliminato anche Holger Rune. Daniil Medvedev si salva contro Medjedovic

Il torneo di Roma è andato vicino a perdere anche la testa di serie numero 2 Daniil Medvedev ma il russo si è salvato e ha vinto in volata al terzo set. Il campione in carica al Foro Italico ha battuto il giovane serbo classe 2003 Hamad Medjedovic, ultimo vincitore delle Next Gen ATP Finals.

Il tennista russo nel primo set è andato subito avanti di un break che ha confermato fino al 4-3. Qui un game devastante al servizio del giocatore russo ha portato la sfida di nuovo in parità con i servizi. Ancora break Medvedev e contro-break immediato prima dell'epilogo al tie break che Medvedev ha chiuso per sette punti a cinque.

Per Medvedev il più sembrava fatto e la partita in discesa ma era solo una sensazione errata. Il serbo è andato avanti di un break al terzo game e sul 5-2 ha strappato di nuovo il servizio al numero 2 del seeding romano portando la partita sulla situazione di un set pari.

Il terzo set ha preso per prima la direzione di Daniil Medvedev che ha strappato il servizio al serbo e si è portato avanti per 4-1. Quando il treno russo sembrava pronto per entrare in stazione si è inceppato.

Un game di Medvedev pieno di errori ha consentito a Medjedovic di guadagnarsi due palle break, il serbo ha concretizzato la prima. Il punteggio ha seguito i servizi fino al 6-5 Medvedev, qui il serbo ha giocato un brutto game che l'ha portato sotto 0-30 fino a perdere il game di battuta dopo un serve and volley sulla seconda di servizio non andato a buon fine e una volee in rete.

Medvedev quindi si è salvato vincendo 7-6 2-6 7-5.

Atp Roma: eliminato il danese Holger Rune

Sorpresa sulla Grand Stand Arena: eliminato Holger Rune che è stato estromesso dal torneo dal giocatore argentino Sebastian Baez.

Il finalista dell'edizione 2023, sconfitto proprio da Medvedev, lascia quindi anzitempo il torneo del Foro Italico. Punteggio 2-6 6-2 6-3. La partita nel primo parziale sembrava essere totalmente in mano al giocatore danese che non ha avuto problemi a gestire l'avversario.

Ma dall'inizio del secondo set c'è stato un cambio di direzione notevole dell'incontro, black out di Rune con l'argentino che ha preso in mano il controllo delle operazioni e non ha dato chance di rientro al giocatore danese.

Successo poi per il polacco Hubert Hurkacz che ha eliminato il giocatore argentino Tomas Etcheverry 7-6 6-2.