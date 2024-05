Atp/Wta Roma - Napolitano lotta ma non basta. Fuori Rublev, Swiatek e Gauff ai quarti

Anche l'ultimo italiano rimasto nel tabellone di singolare maschile è uscito di scena. Stefano Napolitano, dopo una lotta di quasi due ore e mezza sul Grand Stand, ha ceduto il passo al cileno Nicolas Jarry, che si è ripetuto in questo torneo dopo aver battuto Matteo Arnaldi.

Dall'1-1 le difficoltà del 29enne sembravano insormontabili: il servizio e la precisione nei colpi hanno fatto prendere notevolmente il largo al sudamericano, che ha conquistato per 6-2 il primo set. L'azzurro ha faticato tantissimo a ottenere punti con la prima (appena il 33%) e non ha messo a segno neppure un vincente.

Statistica che si è confermata incredibilmente anche nel secondo parziale, con una piccola ma importante differenza: il nativo di Biella si è portato a casa il set col punteggio di 6-4. In quello decisivo, il break subìto nel terzo gioco, ceduto dopo un sanguinoso doppio fallo, è stato determinante e ha compromesso le chances di vittoria di Napolitano.

Jarry, nonostante una situazione di 0-40 affrontata sul 3-2, ha difeso tutti i turni di servizio e staccato il pass per gli ottavi. La cavalcata di Stefanos Tsitsipas agli Internazionali d'Italia prosegue senza sosta. Il greco non ha avuto particolari problemi a liberarsi del britannico Cameron Norrie col punteggio di 6-2, 7-6 e a conquistare l'accesso agli ottavi di finale.

Di fronte troverà l'australiano Alex De Minaur, che ha sconfitto in rimonta il canadese Felix Auger-Aliassime. Eliminato a sorpresa Andrey Rublev, il vincitore del Master 1000 di Madrid: il russo, nonostante abbia vinto il primo set 6-3, si è fatto rimontare dal francese Alexandre Muller, che con un 6-3, 6-2 piuttosto netto si è rivelato senza dubbio la sorpresa di giornata.

Swiatek avanza, Osaka fuori

Iga Swiatek ha faticato, forse più del previsto, per regolare Angelique Kerber agli ottavi di Roma. La polacca, dopo aver strappato la battuta nell'ottavo game ed essersi portata avanti 5-3, ha subìto un inaspettato contro-break.

A seguito di un gioco combattutissimo, la tedesca ha impattato a quota 5. Quando ha dovuto servire per raggiungere la numero uno al tie-break, la 36enne ha concesso il parziale alla nativa di Varsavia, che ha trasformato la terza opportunità di set point.

Nel secondo Iga non è partita benissimo, finendo sotto 2-0: poi, la giocatrice di 22 anni ha reagito e lasciato un solo altro game all'avversaria, aggiudicandosi il set per 6-3. Bella vittoria in rimonta per Coco Gauff, che ha rischiato grosso nell'interessante match contro Paula Badosa.

La spagnola ha ottenuto di forza il parziale inaugurale per 7-5 ma alla distanza ha ceduto alla giovane statunitense (6-4, 6-1). Eliminata Naomi Osaka, che si è arresa alla cinese Qinwen Zheng per 6-2, 6-4.