Otto italiani in campo al Challenger di Torino: il tabellone principale

Il Masters 1000 di Roma non è l'unico torneo ricco di grandi giocatori in scena questa settimana in Italia, perché si disputerà anche il Challenger 175 di Torino. Il Piemonte Open potrà contare - in attesa delle qualificazioni su ben otto azzurri: Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Fabio Fognini, Luciano Darderi, Luca Nardi, Lorenzo Sonego e Francesco Passaro.

Musetti sarà la testa di serie numero uno e attenderà al secondo turno - usufruirà di un Bye - uno tra David Goffin e Juan Pablo Varillas. Ai quarti possibile derby tricolore con Cobolli. Quest'ultimo ha sulla propria strada l'argentino Thiago Agustin Tirante.

Challenger 175 Torino, otto italiani al via: il tabellone principale

Chiudono la parte alta del main draw Arnaldi e Darderi. Il primo è nella stessa porzione di tabellone di Fognini; mentre il secondo di Camilo Ugo Carabelli e Corentin Moutet.

Sonego è a caccia di riscatto e vuole sfruttare il torneo di casa - è cresciuto nel circolo in cui si svolge l'evento - per rialzare la testa dopo un brutto inizio di stagione. Il piemontese sfiderà all'esordio il vincente dell'incontro tra Federico Coria e Jurij Rodionov.

Nardi dovrà invece superare subito l'ostacolo J.J. Wolf. Al via grazie a una wild card anche Passaro, reduce dall'incredibile percorso vissuto a Roma. Il nativo di Perugia se la vedrà con Daniel Elahi Galan.Sono in tutto quattro i giocatori in top 50 impegnati al Challenger di Torino: oltre a Musetti, Arnaldi e Sonego, figura infatti Mariano Navone.

Ecco il tabellone principale del Challenger di Torino completo