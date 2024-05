Non solo Jannik Sinner: ecco gli italiani alle Olimpiadi tra certezze e dubbi

Un solo grande torneo, poi si scioglieranno definitivamente le riserve sugli atleti che prenderanno parte alle Olimpiadi di Parigi 2024 (19 giugno il termine ultimo per le Federazioni di comunicare tutti i nomi). Per l'Italia la bagarre è ancora aperta per accaparrarsi gli ultimi posti disponibili: il regolamento prevede che ogni nazione può portare fino a un massimo di 6 giocatori, sia uomini che donne naturalmente, tra singolare e doppio.

Per quanto riguarda l'individuale 56 saranno ammessi di diritto in base all'Olympic Race, che coinciderà con il ranking Atp al termine del Roland Garros visto che calcola tutti i punti conquistati dal 10 giugno 2023, più 8 posti 'wild card' assegnati dall'ITF secondo alcuni precisi criteri.

L'attuale situazione nel circuito maschile è la seguente, a praticamente due appuntamenti dalla fine della corsa: restano, infatti, il Challenger 175 di Torino e il secondo Slam della stagione a disposizione dei tennisti per fare punti.

1. Jannik Sinner 8725

32. Lorenzo Musetti 1145

41. Matteo Arnaldi 995

45. Luciano Darderi 952

53. Flavio Cobolli 825

63. Lorenzo Sonego 761

67. Luca Nardi 732

85. Matteo Berrettini 630

Le certezze e i dubbi: e sul regolamento...

Le due grandi certezze sono sicuramente le partecipazioni ormai consolidate di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti: solo un loro ritiro li escluderebbe dalla competizione.

Per tutti gli altri la lotta è apertissima, considerando che Matteo Arnaldi (attualmente terzo) ha un margine non così rassicurante sul quinto azzurro, che è al momento Flavio Cobolli. Gli stessi Sonego, Nardi e Berrettini (le cui condizioni sono tutte da valutare) possono agguantare la qualificazione con un risultato importante a Parigi.

Un'attenzione particolare bisognerà riservare alle regole per poter accedere ai giochi olimpici, due in particolare, che sono spesso ovviate dalle Federazioni. La prima riguarda la risposta ad almeno due convocazioni in Coppa Davis o in Billie Jean King Cup, che contiene una serie di eccezioni, mentre la seconda è legata ad avere un 'buon rapporto' con la Federazione di riferimento e l'ITF.

Restano dubbi, inoltre, sulla situazione di Luciano Darderi, che ha dichiarato a più riprese di sentirsi italiano e argentino allo stesso tempo: le Olimpiadi saranno l'evento che definirà probabilmente i colori che continuerà a difendere nel corso della sua carriera.

Attualmente, il 22enne è quarto nella classifica degli azzurri e quinto, dunque fuori, in quella argentina.

Gli altri due posti a chi andranno?

I tennisti italiani che non riusciranno ad avere di diritto il pass per il tabellone di singolare potranno ottenere la qualificazione attraverso i due posti in più a disposizione delle Federazioni: in questo caso, però, potrebbero disputare solamente il doppio (maschile/femminile e misto).

Un'ancora di salvataggio, ad esempio, per Lorenzo Sonego se non dovesse entrare tra i primi 4 dopo il Roland Garros: la suggestione degli stessi tifosi è quella di vedere il torinese giocare con Jannik Sinner il doppio.

La Federazione dovrà valutare anche le posizioni di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che rischiano di non qualificarsi direttamente per il main draw e avrebbero così bisogno di quei due posti per partecipare insieme alla manifestazione.

Wta: l'Italia punta su Paolini

Nel circuito femminile l'Italia si affiderà naturalmente a Jasmine Paolini, numero 12 del mondo. Per le altre, Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti (rispettivamente al 60 e al 66esimo posto), non è ancora sicura la qualificazione nel tabellone di singolare. Da comprendere anche se Paolini riuscirà a giocare il doppio con la connazionale Sara Errani.