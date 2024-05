Atp/Wta Roma - Day 6: ecco quando giocano Napolitano e Jarry. Torna in campo Medvedev

Stefano Napolitano è rimasto l'unico rappresentante italiano in gara in singolare in questi Internazionali d'Italia 2024 di Roma. L'azzurro si giocherà un posto negli ottavi di finale nella partita contro il giocatore cileno Nicolas Jarry.

L'incontro è stato calendarizzato come terzo match sulla Grand Stand Arena dopo un singolare maschile e un singolare femminile. Vediamo con ordine tutto il programma di lunedì 13 maggio all'Atp Masters 1000 di Roma.

Sul campo centrale si inizia dalle 11 con la sfida tra la giapponese Osaka e la giocatrice cinese Zheng. A seguire uno degli incontri più attesi di questa giornata, ovvero quello che vede opposto il giocatore greco Stefanos Tsitsipas e il britannico Cameron Norrie.

Non prima delle 15 la partita della numero 1 del mondo Iga Swiatek alle prese con la tedesca Angelique Kerber.

Atp Roma, Daniil Medvedev programmato in sessione serale sul campo centrale

La sessione serale di oggi sul campo centrale sarà aperta dalla testa di serie numero 2 Daniil Medvedev che in una partita insidiosa affronta il giovanissimo serbo Hamad Medjedovic.

L'incontro è programmato per le 19. A seguire, non prima delle 20.30, in campo la testa di serie numero 2 Aryna Sabalenka contro l'ucraina Elina Svitolina. Sulla Grand Stand Arena si inizia alle 11 con Felix Auger Aliassime che sfida Alex De Minaur.

A seguire uno dei match più intriganti del singolare femminile di giornata, ovvero quello tra Cori Gauff e Paula Badosa. A seguire Stefano Napolitano contro Nicolas Jarry. Possibile pensare ad un inizio della partita intorno alle 15 orario italiano, orario destinato a slittare se le due partite precedenti dovessero andare per le lunghe.

A seguire la sfida tra Sebastian Baez e Holger Rune. A chiudere su questo campo, non prima delle 18 l'incontro tra Maria Sakkari e Victoria Azarenka. Infine sul campo Nicola Pietrangeli si apre con Keys-Cirstea, poi Muller contro la testa di serie numero 4 Andrey Rublev, a seguire Sramkova-Ostapenko, Hurkacz-Etcheverry e Collins-Begu.

Sul campo 12 non prima delle 15 ora italiana la partita tra Paul e Koepfer. Ecco il programma integrale del torneo di Roma di lunedì 13 maggio.