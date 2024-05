Atp Roma: Luciano Darderi cede ad Alexander Zverev. All'Italia rimane solo Napolitano

Luciano Darderi è stato sconfitto nel terzo turno del torneo Atp Masters 1000 di Roma. Ad accedere agli ottavi di finale è Alexander Zverev che si è imposto con il punteggio di 7-6 6-2. Comunque in campo per tutto il primo set non si è vista la differenza di classifica Atp (numero 5 Zverev e numero 54 Darderi) con l'italiano che ha combattuto punto a punto.

Di certo un torneo che si chiude in maniera decisamente positiva per l'italiano che ha superato al primo turno Shapovalov e al secondo turno contropronostico e contro-classifica Navone. Zverev in ottima forma che ora trova Nuno Borges.

Atp Roma: Alexander Zverev supera in due set Luciano Darderi

Il primo set è andato via in maniera lineare con i servizi. Darderi ha avuto un momento di difficoltà nel quinto game quando è riuscito ad annullare una palla break a Zverev mantenendo il game di servizio.

Zverev nel primo set non ha mai avuto problemi a tenere la sua battuta. Sul 5-4 in suo favore Darderi è stato a due punti dal set sul 40-40 sul servizio Zverev ma qui il giocatore tedesco ha giocato in maniera ineccepibile e non ha lasciato nessuna possibilità all'italiano.

Si è arrivati al tie break del primo set: qui Zverev è subito andato in fuga sul 4-1 con due minibreak, Darderi è riuscito a recuperarne uno ma Zverev ha piazzato la zampata decisiva chiudendo il primo parziale al tie break vinto per sette punti a tre.

Un Darderi che comunque ha poco da rimproverarsi e che ha lottato punto a punto contro un top 5. Il secondo set si è aperto con Zverev al servizio che ha potuto fare gara di testa. E nel quinto game ha sfruttato un passaggio a vuoto di Darderi nel suo game di servizio e si è involato 4-1 tenendo agevolmente il suo game di servizio successivo.

Chiusura con il punteggio di 6-2 con Zverev che ha tenuto un lunghissimo settimo game nel quale ha anche dovuto annullare una palla break al campione di Cordoba 2024 e ha strappato di nuovo il servizio a Darderi nell'ottavo game.

Con l'eliminazione di Darderi e di Passaro ora l'unico italiano presente in tabellone rimane Stefano Napolitano che sarà impegnato nella giornata di lunedì 13 maggio contro il cileno Nicolas Jarry per un posto negli ottavi di finale.