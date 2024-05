Atp/Wta Roma - Djokovic mai in partita, Tabilo ne approfitta. Avanza Sabalenka

Semplicemente una giornata storta? Farà senza dubbio riflettere la sconfitta rimediata da Novak Djokovic al terzo turno degli Internazionali d'Italia, che ha sancito la sua eliminazione dal torneo. Il campione serbo non è mai entrato in partita, è sembrato sconsolato durante tutto il match e non ha cercato in nessun momento di darsi una scossa, in qualche modo, per provare a recuperare lo svantaggio accumulato.

Non i segnali più incoraggianti in vista dell'imminente Roland Garros, al via tra solo una settimana. Nel frattempo, il pubblico del Foro Italico non ha gradito la prestazione del 36enne e ha rumoreggiato anche con dei fischi a fine match.

Tuttavia, bisogna riconoscere i meriti ad Alejandro Tabilo, che con una solida prestazione ha sfruttato tutte le difficoltà del vincitore di 22 titoli Slam e si è meritatamente qualificato agli ottavi. Partenza da horror per il nativo di Belgrado, che è sembrato molto contratto come era accaduto nella sfida d'esordio con Moutet.

Il cileno, ispiratissimo fin dai primi scambi, non ha perdonato l'inizio a rilento del numero uno al mondo e ha strappato per ben due volte la battuta, portandosi addirittura sul 4-0. La reazione di Nole è arrivata ma si è limitata esclusivamente sui turni di servizio, che ha cominciato a tenere: in risposta pochissime le chances concesse da Tabilo, che di forza ha conquistato il primo set con un netto 6-2.

I troppi errori del 36enne e i colpi (sia dritto che rovescio) decisamente meno efficaci del sudamericano hanno portato a questo inaspettato scenario, che ha naturalmente spiazzato lo stesso pubblico del Foro Italico. A inizio secondo parziale Djokovic ha dovuto fronteggiare nuove difficoltà in battuta: sul 30-30 due doppi falli consecutivi lo hanno costretto a cedere e a rincorrere ancora nel punteggio.

Il vantaggio di un break è stato gestito piuttosto bene dal 26enne, reduce dal trionfo nel Challenger di Aix-en-Provence la scorsa settimana: il cileno ha infatti conservato i turni di servizio a 15 o a 30, senza concedere palle break.

Sempre timida e poco incisiva la risposta di Novak, che non ha mai dato l'impressione di poter recuperare il passivo e mettere in difficoltà Tabilo. Sotto 5-3, il serbo ha ceduto ancora una volta la battuta, con un doppio fallo finale che ha chiuso la contesa.

Sabalenka si conferma, bene Sakkari

Aryna Sabalenka ha superato senza particolari problemi l'ostacolo rappresentato dall'ucraina Dayana Yastremska, che ha dovuto cedere in due set col punteggio di 6-4, 6-2. La bielorussa ha così ottenuto il pass per gli ottavi di finale.

In apertura di giornata, sempre sul campo centrale, Maria Sakkari ha battuto l'altra ucraina Anhelina Kalinina: la greca si è imposta nel tie-break del primo parziale, poi è dilagata nel risultato rifilando un bagel all'avversaria (7-6, 6-0).