Atp Roma - Holger Rune elimina Luca Nardi. Sofferta vittoria di Stefanos Tsitsipas

Troppo Holger Rune per Luca Nardi. Il giocatore danese ha eliminato il tennista pesarese con il punteggio di 6-4 6-4 nel secondo turno del torneo Atp di Roma. Danese più concreto nei momenti decisivi con Nardi che ha mancato diverse occasioni per mettere il naso avanti nel secondo set.

C'era molta attesa per la partita serale con un centrale del Foro Italico che ha sostenuto a gran voce Nardi. Nel terzo game c'è stato subito il break a favore del finalista della scorsa edizione del torneo. Sul 4-2 Rune ha avuto possibilità di allungare di due break ma l'azzurro ha resistito.

Non ci sono stati problemi per il danese a chiudere il primo set col punteggio di 6-4 con un decimo game tenuto a zero. Secondo set con Nardi che è riuscito a fare corsa di testa: sul 2-1 in suo favore c'è stato il game che ha inciso profondamente sulla partita.

L'italiano ha avuto tre palle break consecutive sullo 0-40 per andare 3-1 ma il danese le ha tutte annullate. Rune ha annullato altre tre palle break in questo gioco durato un quarto d'ora e nel quale Nardi è stato troppo passivo in certe situazioni di risposta sulla seconda palla dell'avversario.

Momento da sottolinare perchè nel game successivo c'è stato l'inevitabile contraccolpo psicologico con Nardi che ha ceduto il servizio a Rune che è fuggito via e poi ha chiuso 6-4. Troppo alto il livello di intensità di Rune per Nardi.

Facile successo per Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas vince in rimonta con Struff

Daniil Medvedev ha iniziato con successo la difesa del titolo agli Internazionali d'Italia e ha ottenuto la sua 100esima vittoria a livello ATP Masters 1000 superando per 7-5 6-4 Jack Draper.

Troppo solido Medvedev che ha saputo fare la differenza nei momenti decisivi dell'incontro. Nelle altre partite si è salvato Stefanos Tsitsipas che dopo l'eliminazione al suo turno d'esordio a Madrid contro Thiago Monteiro anche a Roma ha avuto un battesimo piuttosto complicato.

6-7 6-4 6-4 il successo in rimonta sul tedesco Jan-Lennard Struff. Vince anche Felix Auger Aliassime che dopo la finale ottenuta a Madrid e persa contro Andrey Rublev ha iniziato bene la sua campagna al Foro Italico. Vittoria col punteggio di 6-1 7-6 sull'olandese Botic van de Zandschulp.