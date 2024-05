Atp/Wta Roma - Day 5: Passaro e Darderi in campo, c'è Djokovic. Gli orari dei match

La competizione del Foro Italico inizia a entrare sempre più nel vivo. Mentre nel circuito femminile domenica 12 maggio si disputeranno gli ultimi incontri del terzo turno, nel maschile cominceranno i sedicesimi di finale con i tennisti della parte alta del tabellone principale che scenderanno nuovamente in campo.

Sul centrale sarà la sfida tra la greca Maria Sakkari e Anhelina Kalinina ad aprire il programma a partire dalle ore 11. A seguire toccherà alla numero 2 del mondo Aryna Sabalenka contro l'altra Dayana Yastremska.

A completare la sessione diurna ci sarà il campione serbo Novak Djokovic, che tornerà a giocare dopo la disavventura nella gara d'esordio con una borraccia di uno spettatore che lo ha colpito sfortunatamente alla testa mentre doveva rientrare negli spogliatoi.

Non prima delle 14 il 36enne di Belgrado affronterà il cileno Alejandro Tabilo. In serata, dalle 19, Elina Svitolina battaglierà con Anna Kalinskaya. In conclusione di giornata, probabilmente il match più interessante di quelli previsti: Alexander Zverev, terza testa di serie del main draw, dovrà vedersela con l'azzurro Luciano Darderi, che vuole continuare a togliersi soddisfazioni in questa edizione degli Internazionali d'Italia.

Gli altri incontri in programma

L'italiano Francesco Passero, proveniente dalle qualificazioni, proverà dalle 11 sulla Grand Stand Arena a regalarsi un'altra gioia in questo torneo finora da incorniciare: sarà opposto al portoghese Nuno Borges, in palio un posto agli ottavi di finale.

In serata spazio allo statunitense Ben Shelton (numero 12 del tabellone) che dovrà sfidare il cinese Zhizhen Zhang. Sul Pietrangeli intrigante il derby tutto americano fra Taylor Fritz e Sebastian Korda.