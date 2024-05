Atp/Wta Roma - Jarry evita il terzo set ed elimina Arnaldi. Swiatek batte Putintseva

Dal nostro inviato - È terminato al secondo turno il cammino di Matteo Arnaldi agli Internazionali BNL d'Italia. Il tennista di Sanremo, come spiegato in conferenza stampa, ha dovuto fare i conti con l'allergia e non si è presentato in campo nelle migliori condizioni possibili a Roma.

Quest'oggi, inoltre, il suo avversario non risvegliava in lui dolci ricordi. Nicolas Jarry era stato in grado di batterlo sia a Pechino nel 2023 che ad Adelaide lo scorso gennaio annullando match point. Sulla Grand Stand Arena, il cileno ha scelto di cancellare sette set point prima di chiudere i conti con il punteggio di 6-2, 7-6( 6) .

Atp/Wta Roma - Jarry elimina Arnaldi. Swiatek batte Putintseva

Nel primo set non c'è stata partita: un doppio fallo di Arnaldi ha permesso a Jarry di portarsi avanti e guardare con ottimismo alle successive fasi.

Il cileno ha siglato il doppio break aprendosi il campo con il dritto. L'italiano ha chiesto ancora l'aiuto del pubblico che ha risposto presente fornendogli quell'energia necessaria a non mollare. Arnaldi ha ceduto la battuta dopo aver collezionato il primo game in risposta sul 4-3 colpendo uno strepitoso passante e trasformato la sfida in una vera lotta.

Saranno tanti i rimpianti per Arnaldi pensando ai sette set point totali non convertiti: tre sul 5-5 e quattro di fila nel tie-break. Sotto 2-6, Jarry ha messo a segno il colpo grosso e archiviato la pratica con una serie di sei punti consecutivi.

Il match di terzo turno che ha premiato Iga Swiatek ai danni di Yulia Putintseva si è rivelato molto più complicato previsto. La polacca ha gestito bene il parziale inaugurale facendosi bastare un solo break, ma i veri problemi sono iniziato nel secondo.

La numero uno WTA avrebbe potuto facilmente perderlo, perché ha offerto ben quattro palle dell’1-5 a Yulia Putintseva. Aver salvato quel game ha capovolto lo scenario e conferito quella fiducia di cui Swiatek aveva bisogno per ristabilire le gerarchie.

La kazaka non ha più aggiornato il suo score rimediando con qualche rimpianto un severo 3-6, 4-6.