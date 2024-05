Atp Roma - Djokovic inizia bene, sorpresa Ruud. Altra impresa di Passaro, Fognini ko

Qualche sofferenza iniziale, poi in scioltezza verso la conquista del terzo turno. Novak Djokovic ha iniziato bene la sua corsa agli Internazionali d'Italia, superando in meno di un'ora e mezza il francese Corentin Moutet. Nole è partito contratto, non trovando il campo in diverse circostanze con il dritto: i tanti gratuiti nella parte iniziale del match hanno consentito al transalpino di strappare per due volte il break al serbo, portandosi avanti sul 3-1.

Da quel momento in poi il nativo di Belgrado è entrato definitivamente in partita e ha cambiato marcia, rimontando il passivo senza concedere più un game all'avversario (6-3). Nel secondo set Moutet ha cominciato a innervosirsi e a sbagliare tanto, mentre il 36enne ha indirizzato il parziale fin dai primi scambi.

Tre break complessivi, con un solo gioco lasciato al francese, hanno portato Djokovic ad archiviare la pratica sul 6-1. Francesco Passaro si è reso autore di un'altra incredibile battaglia e rimonta al Foro Italico, mandando in estasi questa volta il pubblico del campo 2.

Il giocatore 23enne, con già tre pesanti incontri sulle gambe, si è trovato di fronte un ostico Tallon Griekspoor che era peraltro alla sua sfida d'esordio. L'olandese si è portato a casa il primo set per 6-4 grazie a un break in apertura ma ha dovuto fare i conti con la determinazione dell'italiano, che non ha mollato mai neppure in questa circostanza.

Con un pregevole 6-3, approfittando dell'unico passaggio a vuoto al servizio del suo avversario nel sesto game, il nativo di Perugia ha allungato il match al terzo e si è preparato a una nuova estenuante lotta. Il set decisivo è durato oltre un'ora, con i due che non hanno mai perso la battuta e si sono spinti fino al tie-break: sotto 5-4, Passato ha tenuto i nervi saldi e ribaltato la situazione di punteggio con il servizio.

Poi, sul 6-5, il momento pieno di tensione e la spinta dei tifosi azzurri hanno tradito Griekspoor, che ha dovuto cedere 7-5. Il tennista umbro adesso dovrà affrontare, nella giornata di domenica, il portoghese Nuno Borges.

Fognini e Gigante eliminati, Ruud out

Il Grand Stand, dopo la vittoria di giovedì, ha voltato le spalle a Fabio Fognini. Il ligure si è dovuto arrendere alla superiorità, soprattutto al servizio, dello statunitense Taylor Fritz.

6-3, 6-4 il risultato finale in favore dell'americano, che adesso dovrà sfidare Sebastian Korda in un interessante derby. L'argentino Francisco Cerundolo ha lasciato solo quattro game a Matteo Gigante, che è uscito così di scena al secondo round (6-1, 6-3).

In un confronto stranissimo, la quinta testa di serie del tabellone Casper Ruud ha ceduto il passo al serbo Miomir Kecmanovic. Dopo il 6-0 iniziale in favore del norvegese, il 24enne di Belgrado si è reso protagonista di una grande rimonta (doppio 6-4) che gli ha assicurato il passaggio del turno.