Atp/Wta Roma - Day 4: Nadal sul centrale, Arnaldi e Nardi in campo: ecco gli orari

Come ultimo match sul campo 1 saranno protagoniste Sara Errani e Jasmine Paolini, che sfideranno il duo americano formato da Melichar-Martinez e Perez.

Poi tre gare femminili caratterizzeranno il programma sul secondo principale campo, con protagoniste soprattutto Naomi Osaka e Marketa Vondrousova. Chiusura affidata al greco Stefanos Tsitsipas, non fortunatissimo nel sorteggio visto che dovrà subito battagliare con il tedesco Jan-Lennard Struff.

Non prima delle 13 fari puntati su Rafael Nadal, chiamato a compiere un'altra grande impresa contro il polacco Hubert Hurkacz (settima testa di serie), all'esordio quest'anno al Foro Italico. A seguire toccherà a Daniil Medvedev, reduce da un problema inguinale che lo ha costretto a ritirarsi dai quarti a Madrid, che dovrebbe scendere regolarmente in campo contro il britannico Jack Draper.

Sul campo centrale sarà la numero uno polacca Iga Swiatek ad aprire il calendario di gare dalle ore 11: la 22enne affronterà la kazaka Yulia Putintseva, dopo il solito debutto in scioltezza di giovedì (appena due game lasciati a Pera).

I primi match di terzo turno nel tabellone femminile, gli ultimi Big che dovranno invece esordire nel main draw maschile. Ecco cosa aspetta il pubblico degli Internazionali d'Italia nella giornata di sabato 11 maggio, che vedrà solamente tre italiani impegnati in singolare.

