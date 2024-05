Atp/Wta Roma - Darderi vola e avanza, Cobolli lotta ma non basta. Cocciaretto out

Flavio Cobolli si è arreso al secondo round degli Internazionali d'Italia dopo una lotta di quasi tre ore sul Grand Stand contro Sebastian Korda. Un vero peccato per l'italiano, che ha dato tutto ma non ha saputo spuntarla in un confronto molto equilibrato.

I due si sono spinti al tie-break nel primo set, senza ottenere break, nonostante lo statunitense si sia reso autore di ben 23 errori gratuiti: sul 6-6 fatale un errore del nativo di Firenze, che ha controllato perfettamente il punto ma ha sbagliato la direzione del vincente, dando la possibilità all'americano di punirlo con un passante di rovescio.

Poi, ha chiuso i giochi (8-6). Nel secondo il 22enne ha strappato il servizio nel momento cruciale della gara, sul 4-4, e ha allungato la partita al terzo (6-4). Cobolli, avanti di un break, ha perso la battuta nel sesto game e vanificato il vantaggio iniziale.

Sotto 5-4, con il servizio a disposizione, il classe 2002 ha sprecato tre opportunità per impattare e al primo match point concesso ha ceduto. Luciano Darderi si è preso in precedenza la scena sul Grand Stand, in un match che prometteva spettacolo fin dalla vigilia contro il sorprendente Mariano Navone.

L'azzurro è partito non benissimo, cedendo la battuta e finendo sotto 3-1, poi si è reso protagonista di un'incredibile rimonta. Con tre break consecutivi, l'italo-argentino ha ribaltato completamente il punteggio e conquistato il primo set per 6-3.

Il servizio e il dritto del 22enne ha continuato a essere efficace e a mettere in difficoltà il sudamericano, in svantaggio fin dall'inizio del secondo parziale (3-0). Darderi non si è più fermato e con un netto 6-2 ha ottenuto per la prima volta in carriera la qualificazione a un terzo turno di un Master 1000.

Una bella rivincita per il numero 54 del mondo, che la scorsa settimana aveva perso lo scontro diretto al Challenger di Cagliari. Ora un'altra battaglia lo attende. di fronte alla rete ci sarà il tedesco Alexander Zverev, che ha lasciato appena 4 game all'australiano Vukic.

A Cocciaretto non riesce l'impresa

Sul campo centrale Elisabetta Cocciaretto si è dovuta arrendere alla più quotata francese Caroline Garcia, che si è imposta in due set e ha così staccato il pass per i sedicesimi di finale.

L'italiana ha perso piuttosto nettamente il primo set per 6-2, ma ha cercato di non mollare nel secondo. La sfida è così arrivata al tie-break, che poteva riaprire tutti i giochi: la transalpina ha preso il largo fino al 5-2 e poi archiviato la pratica (7-5).

Eliminata anche la testa di serie numero 8 Ons Jabeur, sconfitta dall'americana Sofia Kenin per 7-5, 2-6, 6-4. Jelena Ostapenko, invece, è avanzata al terzo turno grazie al netto successo su Potapova (6-4, 6-2).