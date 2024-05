Atp Roma - Musetti si ritira dopo un set vs Atmane, l'Italia perde tutte le stelle

È una vera e propria maledizione questo Masters 1000 di Roma per i tennisti italiani. Dopo il ritiro di Jannik Sinner e di Matteo Berrettini è il turno anche di Lorenzo Musetti, tennista italiano con il ranking più alto nel torneo e subito fuori, ritiratosi dopo un set contro il francese Atmane, numero 137 della classifica mondiale.

Match condizionato dai problemi fisici dell'azzurro che tenta per un set di restare in corso, ma esausto opta per il ritiro a fine primo set. Ennesima brutta notizia per l'Italia e per il torneo di Roma, che, mentre nel femminile vede il ritiro della campionessa in carica Elena Rybakina, nel maschile perde un altro dei suoi possibili protagonisti.

A fine match Lorenzo ha spiegato all'arbitro di non farcela, di non avere energie per giocare il match. E si era visto subito con una partenza piuttosto brusca del talento azzurro che fatica, lontanissimo dalla riga di fondo e colpendo a più riprese male la palla.

Lorenzo non è al meglio della condizione fisica e si nota, ma qualcosa non va con i movimenti e sbaglia davvero troppo, anche errori semplici. Atmane, numero 137 delle classifiche mondiali, sfrutta il momento e gioca un buon tennista, mantenendo tra l'altro il servizio senza problemi.

Musetti si aggrappa al servizio ed appare in difficoltà, Atmane gli dà una mano e le prime due palle break sono sul 4-4. Lorenzo non le sfrutta e il francese riesce a conquistare il game. L'azzurro prova a liberarsi subito dello scambio, palle corte a volte anche prevedibili e il match diventa una battaglia.

Alla prima occasione utile Atmane sfrutta la chance e sale di ritmo, chiudendo alla prima palla break, contemporaneamente set point e il primo set finisce 7-5. Un solo game nel secondo con Musetti che fatica a rispondere e non regge lo scambio.

Alla fine scuote il capo ed è costretto a dare il forfait, ennesima tegola per il tennis italiano in quel di Roma.