Atp Roma - Grande vittoria di Fabio Fognini, avanza Luca Nardi, fuori Lorenzo Sonego

Tre italiani in campo nelle ultime partite della serata all'Atp Masters 1000 di Roma: due successi e una sconfitta è il bilancio. Fabio Fognini e Luca Nardi si qualificano per il secondo turno, Lorenzo Sonego esce dal torneo.

In ordine di tempo Fabio Fognini ha superato Cadel Evans in tre set col punteggio di 6-4 3-6 6-2. Grande partita del giocatore ligure che ha vinto in due ore e mezza e affronterà già oggi Taylor Fritz. Primo set molto lottato con una serie infinita di break e contro-break fino all'accelerazione definitiva dell'azzurro che ha chiuso il parziale per 6-4.

Nel secondo set il giocatore britannico è subito andato in fuga sul 3-0 e non ha avuto difficoltà a portare il parziale all'arrivo col punteggio di 6-3. Si è deciso tutto al terzo set: Fognini si è salvato nel terzo game rimontando da 0-40.

Nel game successivo con uno smash lungo è stato Evans a perdere il proprio servizio con l'italiano che è andato in fuga sul 3-1. Fognini ha riperso il servizio ma poi si è involato sul 4-2. Il campione di Monte-Carlo 2019 non ha ceduto di un millimetro.

Invece è stato Evans a crollare con Fognini che ha chiuso vincendo 6-2. Lorenzo Sonego è stato sconfitto 6-3 6-7 6-3 dal serbo Dusan Lajovic in due ore e 30 minuti. Brutto inizio per il piemontese, con il serbo che si è involato sul 3-0 per poi chiudere il primo parziale con il punteggio di 6-3.

Sonego ha avuto occasioni per rientrare in partita ma non è riuscito a trasformare una palla break che l'avrebbe riportato sul 4-5. Il piemontese è partito male anche nel secondo set con Lajovic che si è trovato subito avanti di un break sul 3-1.

Ma qui si è ribellato alla sconfitta, ha recuperato e ha vinto tre giochi di fila salendo 4-3 e poi 5-4. Epilogo del set al tie break. Sonego è partito alla grande ed è volato 5-1, il britannico è rientrato ma Sonego ha chiuso sette a cinque con un ace sul quarto set point.

L'equilibrio nel terzo set si è rotto all'ottavo game quando Lajovic ha strappato il servizio a Sonego e poco dopo ha chiuso il set e l'incontro. Per Lajovic al secondo turno c'è l'argentino Sebastian Baez. Vittoria per Luca Nardi che ha giocato e vinto 6-4 6-4 una partita di altissima qualità contro il tennista tedesco Daniel Altmaier.

Entrato in campo sul Pietrangeli alle 23 il pesarese è subito andato avanti di un break. Il vantaggio è durato poco col controbreak che ha portato Altmaier sul 2-2. Nardi ha fatto di nuovo il break all'avversario sul 4-4 chiudendo poi il primo parziale 6-4.

Nardi è stato bravo a fare la differenza di nuovo sul 4-4 del secondo parziale per poi vincere ancora 6-4. L'italiano ha chiuso al primo match point con una deliziosa smorzata di rovescio vincente. Per il pesarese ora c'è Holger Rune.

Wta 1000 Madrid, esordio senza problemi per la numero 1 del mondo Iga Swiatek

Iga Swiatek, recente campionessa a Madrid ha superato il primo turno agli Internazionali d'Italia a Roma in maniera piuttosto agevole. Ha eliminato la statunitense Bernarda Pera con il netto punteggio di 6-0 6-2.

Non c'è stata partita in questo esordio piuttosto agevole della numero 1 del mondo. A segno anche Yulia Putinseva che ha superato Sloane Stephens 6-3 6-2 e sarà la prossima avversaria di Swiatek.