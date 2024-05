Atp/Wta Roma - Day 3: tocca a Novak Djokovic e Musetti, ecco gli orari dei match

Il programma di venerdì 10 maggio al Foro Italico di Roma prevede il debutto delle restanti principali teste di serie nel tabellone femminile e i primi Big, invece, nel main draw maschile. Un'altra giornata in cui gli italiani saranno grandi protagonisti: sono complessivamente 13 gli azzurri che scenderanno in campo agli Internazionali d'Italia tra singolare e doppio.

Sul centrale sarà Lorenzo Musetti ad aprire le danze insieme al francese Terence Atmane, proveniente dalle qualificazioni, dalle ore 11. A seguire toccherà alla campionessa in carica Elena Rybakina affrontare la rumena Begu.

Poi, Elisabetta Cocciaretto dovrà vedersela con la transalpina Caroline Garcia (22esima testa di serie), in un match complicato ma non impossibile. Sessione serale con il numero uno Novak Djokovic, pronto a esordire e a sfidare il lucky loser Corentin Moutet (ha sconfitto in tre set Roman Safiullin), e la testa di serie numero 11 Jasmine Paolini, attesa da un incontro non facile contro l'egiziana Sherif.

Tanti altri italiani in campo

Sul Grand Stand Luciano Darderi avrà una gara piuttosto complicata contro il sorprendente argentino Mariano Navone. I due daranno battaglia intorno alle 13, dopo Sakkari-Gracheva. A seguire spazio all'interessante confronto tra Flavio Cobolli e lo statunitense Sebastian Korda.

Chiusura affidata alla numero uno Aryna Sabalenka, opposto all'americana Katie Volynets. Sul Pietrangeli gli ultimi due incontri di giornata riguarderanno gli azzurri: Sara Errani affronterà l'ucraina Svitolina, mentre la wild card Matteo Gigante dovrà vedersela con Francisco Cerundolo.

Francesco Passaro è stato invece inserito sul campo 2: di fronte si troverà l'ostico olandese Tallon Griekspoor. Pronti a esordire anche Alexander Zverev e Casper Ruud.