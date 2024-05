Atp/Wta Roma - Gran rimonta di Arnaldi, a Gigante il derby. Errani vince 9 anni dopo

Un esordio tutt'altro che agevole e semplice. Sono servite oltre due ore e mezza a Matteo Arnaldi per vincere la sua prima sfida nell'edizione 2024 degli Internazionali d'Italia battendo il lucky loser Harold Mayot. L'italiano non è entrato benissimo in campo e ha forse sofferto le condizioni, considerando che ha cominciato a giocare a seguito della pioggia che si è abbattuta per circa un'ora su Roma.

Il 23enne ha concesso il primo set per 6-3, specialmente per una serie di errori non forzati commessi durante tutto il parziale: sono stati ben 14 i gratuiti dell'azzurro, che a un certo momento della gara aveva il 3.9 di efficienza e qualità con il dritto (rispetto al 6.8 del transalpino).

Una statistica, calcolata e mostrata dall'Atp, che ha riassunto molto le difficoltà del nativo di Sanremo, bravo comunque a non darsi per vinto. Sul 5-5, nel secondo set, Arnaldi ha strappato la battuta al suo avversario alla quarta opportunità di break, allungando il match (7-5).

Anche nel terzo la partita non si era messa nella migliore situazione per Matteo, finito sotto 3-1 con un break da recuperare. Poi, con un 5-1 di parziale, l'italiano ha reagito alla grande e portato a casa un successo importantissimo.

Il prossimo ostacolo sarà rappresentato dal cileno Nicolas Jarry. Nella Capitale è stata la giornata delle prime volte: dopo Francesco Passaro, anche Stefano Napolitano e Matteo Gigante hanno vinto la loro prima partita della carriera in un Master 1000, molto speciale per essere anche nel torneo di casa.

Il recente vincitore del Challenger di Madrid, che doveva giocare all'esordio contro Matteo Berrettini (poi ritirato), è stato abilissimo a sconfiggere in due set J.J. Wolf per 6-2, 7-6. Lo statunitense ha cercato soprattutto nel secondo parziale di riaprire tutti i discorsi ma nel tie-break l'azzurro ha dimostrato più solidità e lucidità nelle scelte.

Venerdì lo attenderà il giovanissimo cinese Juncheng Shang, che è subentrato a Ugo Humbert e debutterà di conseguenza direttamente al secondo turno. Il 22enne romano si è invece imposto nel derby con Giulio Zeppieri, che ha dovuto cedere sul punteggio di 7-6, 6-4.

Per il classe 2002 ora la sfida con l'argentino Francisco Cerundolo, che ha eliminato Jannik Sinner lo scorso anno.

Che ritorno per Sara Errani

Sara Errani è tornata a vincere al Foro Italico un match nel tabellone principale a distanza di 9 anni.

Una soddisfazione immensa quella che si è riuscita a togliere la bolognese, che si è resa protagonista di un'altra rimonta come ha ormai abituato i fan nell'ultimo periodo. Dopo aver perso il primo set dall'americana Amanda Anisimova per 6-4, la 37enne ha concesso appena tre game nei restanti due parziali, dominando 6-2, 6-1 e staccando il pass per il turno successivo: prossima avversaria l'ucraina Elina Svitolina.

Sono approdate già ai sedicesimi invece Naomi Osaka e Coco Gauff, che si sono rispettivamente imposte su Marta Kostyuk (6-3, 6-2) e Magdalena Frech (doppio 6-3).