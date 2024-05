Atp/Wta Roma - Nadal lotta e la spunta in tre set. Passaro eroico, male le italiane

Non una semplice passerella. Rafael Nadal, nonostante un'estenuante battaglia di quasi tre ore di gioco, ha portato a termine l'obiettivo di vincere almeno un confronto agli Internazionali d'Italia, torneo in cui ha trionfato per ben 10 volte nel corso della sua carriera.

Lo spagnolo, sicuramente non al meglio, ha dovuto faticare e non poco per regolare Zizou Bergs, giocatore che negli ultimi anni si è messo molto in mostra con diversi titoli vinti nel circuito Challenger. Nel primo set Rafa è partito bene e ha ottenuto il primo break della gara, salendo sul 3-1.

Nel turno successivo al servizio lo spagnolo non lo ha però confermato e da quel momento è cambiata drasticamente la partita: il campione iberico ha cominciato a sbagliare tantissimo e a calare anche fisicamente, mentre dall'altra parte il belga ha preso sempre più coraggio e continuità con la battuta e il dritto soprattutto.

Con un parziale di 5 giochi a 1, Bergs ha sorpreso il pubblico del campo centrale e si è portato a casa il set (6-4). Nadal, sicuramente non al top della condizione, ha continuato naturalmente a combattere punto dopo punto: in apertura, il 24enne non è riuscito a gestire la pressione del momento ed è finito sotto 3-0.

Il maiorchino, pur annullato complessivamente due palle break, ha vinto il parziale per 6-3 e prolungato l'incontro. L'ex numero uno del mondo ha preso il controllo del set a partire dal terzo gioco: in un turno di servizio è stato abilissimo a confermare il break di vantaggio, recuperando da 0-40 e vincendo il game ai vantaggi.

Il 108 della classifica Atp non ha comunque mollato ed è rimasto visibilmente a contatto nel risultato (prima 4-3 e poi 5-4), grazie a una battuta che lo ha aiutato molto. Quando si è trovato a servire per il match, però, Nadal ha archiviato definitivamente la pratica (6-4), assicurandosi un'altra lotta al secondo round contro il polacco Hubert Hurkacz.

L'eroe di giornata è stato senza ombra di dubbio Francesco Passaro, che ha completato nella tarda mattinata un'incredibile rimonta ai danni di Arthur Rinderknech dopo oltre tre ore di gioco. La pioggia ha fermato sul 6-5 nel secondo parziale e, al rientro, il 23enne è stato bravissimo a pareggiare i conti e allungare la sfida al terzo.

La battaglia è proseguita senza esclusione di colpi: i due si sono spinti fino al tie-break, con il francese che è riuscito soprattutto grazie al servizio a uscire da una situazione complicata quando era sotto 6-4.

Ai vantaggi il nativo di Perugia, con grande coraggio e spinto dal caldo pubblico del Pietrangeli, ha sfruttato l'occasione che si è costruito sull'8-7 (dopo aver annullato in totale tre match point) e ha potuto festeggiare la sua prima vittoria in un Master 1000 a Roma.

Il classe 2001, con già tre gare durissime sulle gambe visto che ha dovuto lottare parecchio per entrare in tabellone nelle qualificazioni, dovrà affrontare l'olandese Tallon Griekspoor. Fuori Andrea Vavassori, che ha ceduto 6-4, 6-3 al tedesco Koepfer.

Le italiane deludono, si salva Cocciaretto

Elisabetta Cocciaretto è stata fino a questo momento l'unica azzurra capace di superare l'ostacolo del primo turno al Foro Italico. Dopo l'interruzione di giovedì sul 5-2, la 23enne ha sfruttato l'opportunità ed è tornata in campo con un piglio diverso.

Perso comunque il primo set per 6-4, la nativa di Ancona ha dato inizio alla sua poderosa rimonta (7-5, 6-3), che le ha permesso di staccare il pass per il secondo round. Di fronte, ora, si troverà la francese Caroline Garcia.

Male le altre italiane che hanno giocato nella parte inaugurale del programma. Sul centrale, Lucrezia Stefanini si è arresa alla ceca Linda Noskova per 6-3, 7-6. Appena 4 game invece per Federica Di Serra, che non ha potuto nulla contro Gracheva (6-3, 6-1). Eliminata anche Giorgia Pedone, sconfitta dalla slovacca Sramkova col punteggio di 6-4, 6-1.