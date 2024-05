Atp/Wta Roma - Pioggia protagonista: rinviati Fognini e Errani. Eliminata Bronzetti

E' stata una serata condizionata dalla pioggia quella agli Internazionali d'Italia. Il campo centrale doveva vedere in serata l'esordio di Fabio Fognini contro il britannico Daniel Evans e a seguire quello di Sara Errani contro Amanda Anisimova.

Ma la pioggia ha deciso di fare la protagonista sulla Capitale italiana e tutto è rinviato a domani. Il dibattito sull'assenza di un campo coperto a Roma naturalmente si è già avviato di nuovo. Fabio Fognini avrebbe dovuto giocare il match delle 19 contro Daniel Evans: gli organizzatori hanno fatto di tutto per provare a mandare in campo almeno uno dei due incontri che erano in programma nella sessione serale ma non c'è stato niente da fare.

Rinviata a domani anche Sara Errani.

Eliminate Nuria Brancaccio e Lucia Bronzetti, sospeso l'incontro di Elisabetta Cocciaretto

Prima che la pioggia fermasse completamente il gioco, eliminazione per due giocatrici italiane.

Niente da fare per Nuria Brancaccio che è stata sconfitta in due set da Katerina Siniakova. 6-4 6-2 il punteggio finale per la giocatrice ceca. Niente da fare nemmeno per Lucia Bronzetti contro Sofia Kenin che l'ha battuta 6-3 6-2.

La giocatrice riminese ha avuto una buona partenza ed è volata 3-1 in avvio ma è stata rimontata fino al 3-3 qui la partita ha avuto una prima interruzione per pioggia. Alla ripartenza Kenin è scattata meglio dai blocchi e ha vinto il parziale 6-3.

Nel secondo set Kenin ancora avanti che è riuscita ad chiudere 6-2 proprio mentre la pioggia stava iniziando a cadere in maniera molto decisa sul Foro Italico. Infine interruzione per la partita di Elisabetta Cocciaretto: la pioggia ha interrotto l'incontro contro la messicana Renata Zarazua con la tennista italiana sotto per 5-2 nel primo set.

Si riparte domani. Rinviate a domani anche le partite di Georgia Pedone contro Rebecca Sramkova e di Federica Di Sarra contro Varvara Gracheva.