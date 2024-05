Ivan Ljubicic, messaggio social polemico contro gli organizzatori di Roma

Non di certo l'inizio del torneo che tutti si aspettavano di vedere. Gli Internazionali Bnl d’Italia tra dolorosi forfait, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz su tutti, e ritardi dovuti alla pioggia stanno avendo più di qualche grattacapo.

Nelle ultime ore si è aggiunto poi anche il ritiro di Matteo Berrettini, che impoverisce ancora di più un parterre che si preannunciava stellare. Starà ancora una volta a Novak Djokovic e Rafael Nadal non far rimpiangere le assenze e regalare ai tanti spettatori da casa e sugli spalti lo spettacolo che si auguravano di vedere.

Oggi il Masters 1000 con sede a Roma ha subito numerose interruzioni dovute a precipitazioni. Se le condizioni meteorologiche dovessero permettere la ripartenza, tornerebbe in campo l’azzurra Elisabetta Cocciaretto, il cui match è stato interrotto sul risultato di 5-2 in favore dell’avversaria messicana Renata Zarazua.

In serata dovrebbe scendere in campo anche uno degli idoli di casa, Fabio Fognini, alle ultime apparizioni in palcoscenici del genere. L’ex numero uno italiano, che se la vedrà contro il britannico Daniel Evans troverà condizioni di gioco sulla carta favorevoli alla sue caratteristiche.

Campi lenti e umidità potrebbero correre in suo favore. Ma non è finita qui. In programma anche il derby tutto italiano tra Giulio Zeppieri e Fabio Gigante per guadagnarsi un posto ai trentaduesimi probabilmente contro l’argentino Francisco Cerundolo.

Il tweet critico di Ljubicic

L’assenza di un tetto al Foro Italico non ha permesso di ‘tamponare’ alle condizioni metereologiche avverse. Su questo tema, già spesso dibattuto, si è soffermato anche un grande del tennis, Ivan Ljubicic, particolarmente duro nei confronti dei vertici del torneo romano: “Costruite il tetto!!”, ha scritto l’allenatore croato su X.

Il commento polemico dell'ex coach di Roger Federer ha generato numerosi commenti nei tifosi, indispettiti per questa mancanza del torneo, giudicata da molti inaccettabile.