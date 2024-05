Atp/Wta Roma - Day 2: Nadal sul centrale, ecco l'orario del match. 6 azzurri in campo

Giovedì 9 maggio sarà il giorno del debutto di Rafael Nadal agli Internazionali Bnl d'Italia. I fan azzurri non vedono l'ora di osservare in azione il campione spagnolo, che sarà di scena naturalmente sul centrale: il maiorchino giocherà il secondo match in programma, non prima delle ore 13, sfidando il belga Zizou Bergs proveniente dalle qualificazioni e uno dei grandi protagonisti negli ultimi mesi del circuito Challenger.

Un match tutto da vivere e da non sottovalutare per il 37enne, che ha confermato come dovrebbe essere con ogni probabilità la sua ultima partecipazione al Master 1000 di Roma, in cui ha saputo vincere il trofeo in ben 10 edizioni.

Prima dell'iberico, ci sarà la wild card Lucrezia Stefanini a disputare la sua partita di primo turno sul centrale, affrontando la giovane ceca Linda Noskova. Dopo Rafa, in tabellone principale usufruendo del ranking protetto, toccherà all'italiano Matteo Arnaldi, opposto al ceco Tomas Machac.

In sessione serale, con inizio alle 19, la numero uno del mondo Iga Swiatek esordirà contro la qualificata Bernarda Pera. Chiusura affidata a Lorenzo Sonego, atteso contro il serbo Dusan Lajovic.

Gli altri azzurri in campo

Sono 2 i portacolori italiani che sono stati inseriti sulla Grand Stand Arena.

Ad aprire le danze, dalle 11, Andrea Vavassori e il suo avversario Dominik Koepfer. A seguire due gare femminili: Naomi Osaka che si ritroverà di fronte Marta Kostyuk e Coco Gauff (numero 3) che affronterà la polacca Frech.

Poi, come quarto match, spazio a Luca Nardi che sarà chiamato a scambiare con Daniel Altmaier. L'ultimo azzurro protagonista sarà sul Pietrangeli: la wild card Stefano Napolitano non affronterà Matteo Berrettini, che si è di recente ritirato dal main draw, ma il lucky loser J.J.

Wolf.