Atp Roma - Darderi vince la battaglia con Shapovalov, debutto ok per Cobolli

Comincia bene l'avventura degli italiani nel Masters 1000 di Roma. In una giornata che vede in campo ben 12 italiani tra uomini e donne comincia con una vittoria l'avventura di Luciano Darderi nel torneo. Una sfida con tanti alti e bassi, ben 54 errori tra i due, e di certo non grande tennis tra l'italo-argentino e il canadese Denis Shapovalov, ancora in evidente difficoltà.

Tre set molto combattuti ma con il talentuoso nord americano alle prese con i vecchi fantasmi e ben 14 doppi falli durante il match. Un Darderi meno solido rispetto al solito vince in tre set chiudendo in 3 ore e 12 minuti con il risultato di 6-7;6-3;7-6.

Prima parte di match con tanti break e nessuno dei due che riesce a mantenere il servizio, le cose si assestano nel secondo e terzo set con Luciano che è più bravo nel terzo set, soprattutto approfittando dei gravi errori di Shapovalov, lontano parente di quel talento che in passato ha mandato in crisi sia Novak Djokovic che Rafael Nadal.

Bene anche Flavio Cobolli che si libera in due set del tedesco Marterer, buon debutto per l'idolo di casa che parte male e va subito di un break, ma dall'1-4 infila una lunga serie di game consecutivi che gli spalanca le ali verso la vittoria.

Troppo diverso il livello tra i due con Cobolli che continua il suo percorso di crescita. Risultato senza storia e Flavio chiude con il risultato di 6-4;6-2. Secondo turno insidioso per entrambi con Darderi che affronterà Mariano Navone e Cobolli che invece affronterà Sebastian Korda, avversario ostico ma sicuramente meno sulla terra di Roma.

Negli altri match del giorno il giovane Mensik dimostra di non aver recuperato dai recenti problemi fisici e cade nettamente contro Hanfmann, due set senza alcuna storia. Poca attitudine alla terra anche per Michelsen che ottiene solo due game contro Kotov, ok anche Zhang e Borges. E siamo solo all'inizio di un programma piuttosto intenso.