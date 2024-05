Stefanos Tsitsipas contro l'Atp per il format dei Masters 1000: il suo duro parere

Stefanos Tsitsipas ha rilasciato un'intervista esclusiva al Corriere dello Sport a Lorenzo Ercoli alla vigilia del suo debutto a Roma. Il giocatore greco ha spiegato di sognare di vincere un torneo del Grande Slam e ha ribadito che è sua ferma intenzione tornare tra i primi 5 giocatori del mondo.

Tsitsipas ha vinto a Monte-Carlo, ha avuto un passo falso a Madrid dove è stato eliminato al primo turno da Thiago Monteiro ma ora gioca Roma e Roland Garros tra i principali favoriti. Il successo di Monte-Carlo come rinascita: "Se avete visto – spiega al Corriere dello Sport – come mi sono emozionato a Montecarlo capite quanto significasse per me.

Uscire dalla top 10 è stato strano. Prima ti senti il CEO di un'azienda e all'improvviso torni un dipendente. La top 10 è un club esclusivo e il valore lo capisci quando non ci sei più. Spero di fare ancora di più e voglio rientrare trai primi 5 del mondo".

A Roma grande entusiasmo per l'allenamento con Nadal: "Lui è ancora in ottima forma, continuo a pensare che possa alzare ulteriormente il livello. Giocare con lui è sempre un piacere, sulla terra è il migliore di sempre e ti spinge al limite”.

L'Italia vive un momento d'oro nel tennis anche se a Roma non ci sarà Jannik Sinner: ”Ho vissuto i suoi progressi e sono evidenti, in risposta non sbaglia quasi mai, al servizio è più continuo e poi c'è il dritto.

Per me è il colpo migliorato più di tutti".

Stefanos Tsitsipas boccia nettamente la formula del Masters 1000 su due settimane

Non manca tanto al Roland Garros, seconda prova dell'anno dove sarà tra i favoriti: "Diciamo di sì ma inizio a considerarmi un potenziale campione solo quando arrivo in semifinale.

Lì inizio ad avere una possibilità di realizzare il mio sogno. Prima ci sono tanti avversari competitivi". Infine anche Stefanos Tsitsipas come già altri giocatori boccia nettamente i Masters 1000 lunghi su due settimane: "Mi piacerebbe che i Masters 1000 tornassero alla durata di 1 settimana.

Il nuovo format è estenuante, credo sia il motivo per il quale tanti giocatori si stanno infortunando. Ad eccezione di Indian Wells e Miami gli altri dovrebbero tornare indietro a prescindere dai guadagni. Non è un caso che a Monte-Carlo ci sia stato grande spettacolo: nei tornei di una settimana il livello è più alto e lo spettacolo è migliore anche per il pubblico".