Dominic Thiem potrebbe ritirarsi a fine stagione: ecco l'indiscrezione dall'Austria

Dominic Thiem potrebbe ritirarsi al termine di questa stagione. E la conclusione della sua carriera potrebbe arrivare al torneo Atp 500 di Vienna nel prossimo mese di ottobre. A dare questa anticipazione è Christian Mortsch giornalista del Salzburger Nachrichten. Secondo il media austriaco il giocatore che ha tentato più volte il rientro ad alto livello dopo una serie lunghissima di infortuni, starebbe seriamente pensando di abbandonare il tennis.

Il campione degli Us Open 2020, vinti un una finale maratona contro il tedesco Alexander Zverev, sempre secondo il sito online austriaco, avrebbe già iniziato a parlare di questa ipotesi anche con i suoi sponsor.

Dominic Thiem, ancora giovanissimo anche tennisticamente, visto che ha 30 anni e ne compie 31 il prossimo 3 settembre, di fatto non è mai riuscito a recuperare interamente dall'infortunio al polso che gli è occorso nel 2021.

Ha provato a giocare anche tantissimi tornei Challenger per recuperare terreno nella classifica Atp ma non con grandissimi risultati visto che ancora oggi si trova fuori dai primi 100 e per la precisione al 117esimo posto della classifica mondiale.

Nel recente torneo Masters 1000 di Madrid è stato eliminato al turno decisivo delle qualificazioni da parte di Thanasi Kokkinakis. La difficoltà a risalire in classifica e i risultati decisamente lontani da quelli ottenuti nella prima parte di carriera starebbero facendo meditare molto Thiem.

Il torneo di Vienna dal 21 al 27 ottobre potrebbe quindi essere l'ultimo della carriera del tennista austriaco. L'infortunio al polso nel 2021 è stato l'inizio della sua discesa. Thiem ha vinto gli US Open nel 2020 e in passato è stato finalista anche agli Australian Open 2020 battuto da Novak Djokovic e al Roland Garros per due volte nel 2018 e nel 2019 sconfitto entrambe le volte da Rafael Nadal. L'austriaco ha raggiunto il terzo posto nella classifica Atp: best ranking centrato il 2 marzo 2020.