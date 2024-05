ATP/WTA Roma - Day 1: tanti gli italiani in campo. Darderi e Fognini sul centrale

Gli Internazionali entrano nel vivo. Dopo la prima giornata di sfide del tabellone femminile, è arrivato il momento anche degli uomini, con la giornata di mercoledì che prevede i match di primo turno del Master 1000 di Roma.

Tante le partite e i protagonisti da non perdere, tra i quali tantissimi azzurri. Sono infatti 12 gli italiani che scenderanno in campo, quasi tutti impegnati sui tre campi principali. Sul rosso del Centrale sarà Luciano Darderi ad aprire il programma contro Denis Shapovalov, avversario da non sottovalutare, specialmente dopo le ultime uscite.

A seguire sarà il turno di Naomi Osaka, che fronteggerà la francese Burel. Spazio poi a Lucia Bronzetti e Sofia Kenin. Nella sessione serale sarà il momento di due dei rappresentanti più importanti del tennis italiano degli ultimi 15 anni: Fabio Fognini affronterà Daniel Evans, mentre Sara Errani sarà impegnata nella sfida generazionale contro Amanda Anisimova.

Cobolli esordisce alla Grand Stand Arena, Mensik al Pietrangeli

Il programma della Grand Stand Arena si apre alle 11 con la sfida tra Vekic e Tsurenko. Secondo match quello di Fabio Cobolli, atteso dall’ostacolo Marterer.

Seguiranno poi i match di Nuria Brancaccio ed Elisabetta Cocciaretto, impegnate rispettivamente contro Siniakova e Zarazua. A chiudere il programma il derby tra Matteo Gigante e Giulio Zeppieri. Programmazione da non perdere sulla terra del Pietrangeli.

Alle 11 il talentuoso Mensik sfida un terraiolo come il tedesco Hanfmann. Match da non perdere anche quello tra Thiago Monteiro e Gael Monfils. Ultimi due match quelli che vedono impegnati gli altri due italiani Passaro e Pedone.

L’ultima campagna romana di Diego Schwartzman, che ha recentemente annunciato il ritiro, partirà sul Campo 2 contro Vukic, subito dopo l’interessante sfida tra Shevchenko e Marozsan. Chiude il programma Di Sarra-Gracheva.

Match frizzante sul campo uno tra Moutet e Safiullin, mentre entrambe le sorelle Fruhvirtova scenderanno in campo sul Campo 4 (la tedesca Maria e l’americana Townsend le avversarie). Sul campo 12 spazio per Kotov Michelsen e Zhu Linette.

Ecco il programma completo di Roma di mercoledì 8 maggio.