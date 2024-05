Matteo Arnaldi: "Sono cresciuto con Jannik Sinner. Grande effetto giocare a Roma"

Matteo Arnaldi si appresta ad esordire agli Internazionali d'Italia a Roma. Per lui il sorteggio non è stato particolarmente benevolo visto che dovrà affrontare al primo turno un giocatore molto ostico come il ceco Tomas Machac.

Con la prospettiva in caso di successo di affrontare al secondo turno il cileno Nicolas Jarry. Alla vigilia del torneo Matteo Arnaldi si è concesso in un'intervista a Sky Sport nella quale ha parlato della sua stagione, del successo 2023 in Coppa Davis e delle prospettive in questo torneo nella Capitale.

”La Coppa Davis 2023, ha aperto Arnaldi, è stato il trofeo più importante che ho vinto fino ad adesso ed è stato fantastico farlo in quel modo. Giocare il singolo è stato qualcosa di incredibile per il periodo dal quale arrivavo.

Il primo punto ha dato forza al gruppo: siamo amici da piccoli, io, Lorenzo Musetti e Jannik Sinner, siamo cresciuti insieme abbiamo giocato sempre gli stessi tornei, vincere insieme ci ha fatto più effetto e ci dato tanta energia.

Questa vittoria mi ha dato moltissima fiducia per iniziare al meglio l'anno successivo".

Matteo Arnaldi: "Fa sempre effetto tornare a giocare a Roma"

"Fa sempre effetto - ha continuato Arnaldi - tornare a giocare a Roma, ho avuto la fortuna di giocare il torneo nel 2022 con una wild card, nel 2023 ho vinto il mio primo match, quest'anno dopo la vittoria in Davis l'ambiente è ancora più incredibile.

Mi fanno sentire a casa più degli altri anni. E' bello tornare qui, ci divertiamo, a me piace veramente e spero di riuscire a giocare il mio miglior tennis". "L'anno scorso per me è stato l'anno delle esperienze, ho girato tutti i tornei del tour, è l'anno che mi ha formato di più, ho iniziato a capire come erano i tornei, a conoscere molte più persone.

A essere a mio agio in questa famiglia. Prima ero nei Challenger, adesso mi sento parte di questo tour e mi sento più tranquillo e riesco a fare tutto in maniera decisamente migliore".