Atp Roma, cammino italiani: Lorenzo Musetti in zona Dimitrov, dura per Matteo Arnaldi

Anche senza Jannik Sinner c'è tanta, tantissima Italia in tabellone all'Atp Masters 1000 di Roma. Un sorteggio quello realizzato alla Fontana di Trevi che ha visto inseriti in tabellone 12 giocatori italiani in attesa delle qualificazioni.

Andando in ordine di tabellone dall'alto al basso i primi italiani che si trovano sono Matteo Gigante e Giulio Zeppieri che si sfidano nel primo dei due derby che ha regalato questo sorteggio. Per chi vince c'è in premio la testa di serie numero 29 Francisco Cerundolo.

Non ci sono altre presenze italiane in questo primo quarto di tabellone. Nel secondo quarto di tabellone c'è Luciano Darderi che sfiderà nella sua prima partita Denis Shapovalov dal quale ha perso a Miami. Dovesse riuscire a vincere ci sarà per lui ancora e di nuovo Mariano Navone che già ha battuto Darderi due volte di recente a Bucarest e al Challenger di Cagliari.

In questa zona di tabellone c'è poi Fabio Fognini che sfida il britannico Daniel Evans. In caso di vittoria per lui c'è la testa di serie numero 11 Tayor Fritz. Flavio Cobolli invece aspetta un giocatore proveniente dalle qualificazioni per poi sfidare Sebastian Korda.

Lorenzo Musetti è la testa di serie numero 26, ha un bye al primo turno e aspetta al secondo il vincente della partita tra Christopher Eubanks e un qualificato. Per il giocatore di Carrara possibile un terzo turno contro Grigor Dimitrov.

Atp Roma, primo turno con derby tra Matteo Berrettini e Stefano Napolitano

Passando alla parte bassa del tabellone, ci sarà un altro derby italiano oltre a Gigante-Zeppieri. Lo giocheranno Stefano Napolitano e Matteo Berrettini.

Chi si imporrà andrà ad incrociarsi con Ugo Humbert. Matteo Arnaldi ha pescato non benissimo trovando Tomas Machac per poi eventualmente andare a giocare contro il cileno Nicolas Jarry testa di serie numero 21.

Nell'ultimo quarto di tabellone primo turno complicato per Lorenzo Sonego contro il serbo Dusan Lajovic. Chi vince trova l'argentino Sebastian Baez. Luca Nardi sfida il tedesco Daniel Altmaier, secondo turno poi eventuale contro il danese Holger Rune.

Infine Andrea Vavassori gioca contro il tedesco Dominik Koepfer per trovare in caso di vittoria Frances Tiafoe.