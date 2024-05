Atp Roma Draw - Ruud e Zverev per Djokovic, subito derby per Berrettini

Sfida contro Daniel Evans invece per Fabio Fognini, un tabellone ricco di italiani. Ecco il tabellone agli Internazionali di Roma:

Un altro derby tra Matteo Gigante Giulio Zeppieri al secondo turno ed il vincente affronterà invece Francisco Cerundolo. Non male il sorteggio di Lorenzo Musetti che affronterà il vincente tra Eubanks ed un eventuale qualificato, possibile terzo turno invece contro Grigor Dimitrov.

Subito derby italiano per Matteo Berrettini che affronterà Stefano Napolitano al primo turno ed eventualmente affronterebbe il francese Ugo Humbert. Difficile esordio anche per Arnaldi che affronterà il ceco Machac, eventuale secondo turno contro Nicolas Jarry.

Uno dei più attesi era manco a dirlo Rafael Nadal che affronterà un qualificato al primo turno e successivamente Hubert Hurkacz al secondo turno, subito testa di serie importante per lui con Rafa che ha anche Rune dalla sua parte e che potrebbe beccare Medvedev eventualmente ai Quarti di finale.

Eventualmente possibile semifinale contro uno tra Zverev e Dimitrov mentre la testa di serie numero due e campione in carica Daniil Medvedev affronterà ai Quarti Hubert Hurkacz. Possibile Quarto molto interessante tra Stefanos Tsitsipas e Andrey Rublev, vincitori rispettivamente a Monte-Carlo e Madrid, un torneo che potrebbe ancora vederli protagonisti.

Ci sono tantissimi italiani nel tabellone, andiamo a vedere insieme il sorteggio per il tabellone maschile, fin dal primo turno. Per Novak Djokovic un possibile Quarto contro Casper Ruud, rivincita del match di Monte-Carlo dove il norvegese ebbe la meglio.

Non ci sono Carlos Alcaraz e Jannik Sinner ma quello odierno è uno degli Internazionali d'Italia più interessanti, pronto a entrare nella storia. L'ultimo probabilmente di Rafael Nadal e Novak Djokovic ancora a caccia della prima vittoria quest'anno, tanta attesa anche per gli italiani con Matteo Berrettini a caccia del riscatto e diversi giovani - vedi Lorenzo Musetti e Luca Nardi - pronti a dimostrare il proprio talento.

