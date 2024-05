Diego Schwartzman annuncia ufficialmente il ritiro: ecco il torneo nel quale saluterà

Era sicuramente nell'aria da diverso tempo. Risultati non più all'altezza, qualche post social di sconforto pubblicato. Ma ora c'è l'ufficialità. Con un lungo post suoi suoi profili social il tennista argentino Diego Schwartzman ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dal tennis.

"Tutti questi bellissimi momenti sono diventati qualcosa che mi pesa oggi ed è difficile per me continuare a goderne appieno", è uno dei passaggi chiave del suo messaggio social. “El Peque” ha annunciato il suo futuro ritiro dal mondo del tennis ritiro che avverrà nel febbraio 2025, in patria, in Argentina, all'ATP di Buenos Aires.

Le parole di Schwartzman: "Che viaggio, quanti momenti che non avrei mai immaginato"

“Che viaggio! - apre il suo post Schwartzman -. Quanti momenti che non avrei mai immaginato, quanti aneddoti che non avrei mai sognato, quante persone ho incontrato che mi hanno aiutato a crescere, che mi hanno insegnato tanto, che mi hanno reso un giocatore e una persona molto migliore di quanto chiunque avesse mai creduto".

"Ogni angolo del campo, ogni secondo di allenamento, ogni punto in gara, in ogni momento ero immensamente felice. L’ho vissuto con una tale intensità che oggi mi è difficile mantenerlo. Tutti quei bellissimi momenti sono diventati qualcosa che oggi ha un peso ed è difficile per me continuare a godermeli appieno".

"Da un lato, lasciare una vita che mi ha dato così tanto è una decisione molto difficile, ma dall’altro, quanto fossi felice giocando a tennis mi spinge a continuare a voler mantenere il sorriso dentro e fuori dal campo come ho sempre fatto.

Tuttavia oggi a volte faccio fatica a ritrovare quel sorriso. Dentro di me, un animale competitivo mi impedisce di divertirmi, giocare e viaggiare come prima. Voglio che i miei ultimi tornei siano una mia decisione”. “Il tennis mi ha dato tutto quello che ho, ha sottolineato, e molto di più che porterò con me per sempre.

È stato un viaggio meraviglioso". Ecco il post integrale di Diego Schwartzman: