Atp Madrid: Andrey Rublev rimonta Felix Auger-Aliassime e conquista il titolo

Una finale estremamente combattuta tra Felix Auger Aliassime e Andrey Rublev ha chiuso un'edizione decisamente sfortunata del torneo Atp Masters 1000 di Madrid. Ha vinto il giocatore russo in rimonta con il punteggio di 4-6 7-5 7-5 in poco meno di tre ore di gioco.

E' stata una partita molto serrata e giocata punto a punto con Auger Aliassime che ha fatto partita pari contro il nuovo numero 6 del mondo. Per Rublev si tratta del sedicesimo titolo Atp e del secondo Masters 1000 dopo Montecarlo 2023 sempre sulla terra battuta.

Si è giocato con il tetto chiuso.

Madrid, un torneo 2024 disgraziato che si chiude col successo di Rublev

Non è stata di certo la migliore edizione del torneo di Madrid tra defezioni prima di iniziare (Novak Djokovic), ritiri nel corso del torneo (Jannik Sinner e Daniil Medvedev) e giocatori di certo non al meglio della condizione (Carlos Alcaraz).

Auger Aliassime è stato bravissimo e anche decisamente fortunato ad inserirsi in un corridoio nel quale ha trovato anche il ritiro di Lehecka in semifinale. Primo set con partenza a tutta del giocatore canadese che è andato avanti di due break sul 4-1 pesante.

Rublev frastornato e poco a suo agio sulle accelerazioni di Auger. Poi poco alla volta il russo ha preso le misure, ha recuperato un break ma era troppo tardi per rientrare nel parziale finito 6-4 per Auger. Secondo set di fatto punto a punto fino al 6-5 Rublev, qui il russo è riuscito a piazzare la zampata decisiva portando a casa game e secondo set per 7-5.

Grande equilibrio anche nel terzo set che è proseguito di fatto con i servizi fino al 5-5 con un canovaccio ben chiaro. Rublev generalmente ha tenuto il servizio piuttosto agevolmente mentre Auger Aliassime è stato costretto più volte a salvare palle break.

Ma nel dodicesimo game quando in molti pensavano già a un tie break finale come ieri nella finale Swiatek-Sabalenka il giocatore canadese è capitolato: doppio fallo sul match point con il 7-5 che ha dato partita e titolo a Rublev.