Sardegna Open - Il primo set è decisivo: Navone batte Musetti e trionfa a Cagliari

Lorenzo Musetti non è riuscito a regalare un'ultima grande gioia ai tanti tifosi italiani presenti sugli spalti del Sardegna Open. Al Challenger 175 di Cagliari è stato Mariano Navone ad alzare le braccia al cielo e festeggiare il titolo dopo una grande prestazione contro l'azzurro, che ha cercato di lottare ma si è dovuto arrendere.

È stato il primo set sostanzialmente a fare la differenza e a risultare decisivo, durato un'ora e 9 minuti. Una battaglia in cui i due non si sono assolutamente risparmiati: il toscano ha perso per due volte di fila in apertura il servizio ed è stato costretto a inseguire nel punteggio.

sotto 5-4, con coraggio e determinazione, il 22enne di Carrara ha rimesso tutto in equilibrio. Subito dopo, però, Musetti è finito sotto 0-40 nel turno in battuta più importante e ai vantaggi il sudamericano ha sfruttato la quarta palla break e si è riportato avanti di un break.

Navone ha saputo poi gestire la pressione e si è preso il set per 7-5. Nel secondo l'italiano non ha avuto la forza di reagire e cercare di cambiare l'inerzia del match. Dallo 0-1, game conquistato peraltro a fatica dall'atleta allenato da coach Tartarini, l'argentino ha preso il pieno controllo della sfida e non ha lasciato più un gioco all'avversario.

Con un netto 6-1 Navone ha chiuso la pratica e ottenuto il primo trofeo della stagione, dopo aver perso le finali rispettivamente al Challenger di Buenos Aires e a Rio de Janeiro. Resta una buona settimana per Lorenzo Musetti in vista dell'appuntamento degli Internazionali Bnl d'Italia: a Roma debutterà venerdì o sabato e avrà, ora, qualche giorno per riposare e recuperare delle preziose energie.

Navone ha guadagnato altre 10 posizioni nella classifica Atp e si è portato al 31esimo posto (best ranking): l'italiano è distante appena 76 punti.