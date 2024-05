Gli occhi del mondo del tennis al Masters 1000 di Roma - anche considerando le assenze di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz - saranno puntati ancora su Novak Djokovic e Rafael Nadal. Quest'ultimo è già arrivato a Roma e ha avuto la possibilità di allenarsi sul Campo Centrale del Foro Italico di fronte a un cospicuo numero di fan pronti a supportarlo.

Lo spagnolo, dopo essersi infortunato nuovamente durante la sua permanenza in Australia lo scorso gennaio, è tornato a competere al torneo ATP 500 di Barcellona.

Torneo in cui ha superato nettamente Flavio Cobolli all'esordio, ma che lo ha visto perdere in due set contro Alex de Minaur soffrendo in modo particolare nel secondo.

Atp Roma - Rafael Nadal si allena sul Campo Centrale. Novak Djokovic atteso domani pomeriggio

Nadal, al termine del match con l'australiano, ha poi spiegato di non aver forzato i colpi per non rischiare di peggiorare le sue condizioni fisiche.

Le cose sono andate molto meglio al Mutua Madrid Open, perché il maiorchino ha compiuto discreti passi in avanti e provato a incidere maggiormente da fondo campo. Nadal si è così spinto fino agli ottavi di finale e ha perso solo con una delle migliori versioni di Jiri Lehecka.

Il pubblico di casa ha reso omaggio alla leggenda spagnola in quella che è stata la sua ultima partita a Madrid. A Roma, Nadal testerà ulteriormente le sue condizioni per provare a vivere un Roland Garros da protagonista.

Diversa la situazione di Djokovic, atteso nella capitale italiana domani pomeriggio. Il campione serbo non è riuscito a sbloccarsi dal punto di vista dei titoli nel 2024 e ha scelto con cura gli eventi a cui prendere parte o meno.

Il vero obiettivo del belgradese è raggiungere il massimo della forma tra Roma, Parigi, Londra e regalarsi il sogno chiamato oro olimpico. Djokovic ha sempre vissuto con grande trasporto i tornei in cui rappresenta direttamente la Serbia e i Giochi Olimpici di Parigi 2024 sono per lui importantissimi.

Il suo percorso ripartirà proprio da Roma, dove dovrà dimostrare - a sé stesso in primis - di poter alzare il livello quando conta.