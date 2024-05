Da Lorenzo Sonego a Luciano Darderi: super Italia nel ranking

Il tennis italiano vive un momento di grande difficoltà emotiva con l'infortunio di Jannik Sinner che preoccupa tutti gli appassionati ed i tifosi di questo sport. L'azzurro rischia di restare fermo anche al Roland Garros e le sue condizioni tengono in ansia gli appassionati.

Il circuito Atp tra qualche giorno scende ufficialmente in campo agli Internazionali d'Italia e sono diversi i tennisti azzurri che dovranno provare a fare dimenticare (impresa piuttosto difficile) le gesta di Jannik Sinner.

Nel ranking intanto ci sono diverse buone notizie. Se Sinner resta ovviamente fermo al secondo posto guadagna qualche punticino Lorenzo Musetti grazie all'ottima prova offerta in Sardegna, perde una posizione Matteo Arnaldi che resta però stabile nella Top 40.

Dietro invece ci sono diversi motivi per sorridere. Lorenzo Sonego ad esempio ha guadagnato cinque posizioni negli ultimi giorni ed è tornato in Top 50, subito dietro Best Ranking per Luciano Darderi e Flavio Cobolli, che guadagnano rispettivamente sei e state posizioni ed entrano nella Top 60.

Gran salto di Cobolli che arriva nella sua Roma come numero 57 al mondo. Molto bene anche Luca Nardi che nonostante sia rimasto fermo ha guadagnato tre posizioni in classifica. Stessa identica situazione per Matteo Berrettini e insomma tutti gli italiani sono in netta crescita.

Il tennis italiano, sia nel maschile che in quello femminile, regala ottime sensazioni e la speranza è che anche a Roma ci possano essere buone notizie, nonostante il triste forfait di Jannik Sinner. Nel torneo femminile occhio a Jasmine Paolini, ora numero 12 al mondo e Sempre più vicina all'ingresso nella Top Ten mondiale.

Grandi notizie per lei che, visto l'assenza del fenomeno di San Candido, è la tennista italiana, tra uomini e donne, con il miglior ranking.