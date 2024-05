Atp/Wta Roma - Tutti gli azzurri e tutte le azzurre presenti nel tabellone principale

Il forfait di Jannik Sinner rappresenta senza alcun dubbio un duro colpo sia per il Masters 1000 di Roma che per tutti gli appassionati di tennis italiani. L'altoatesino ha ascoltato il suo corpo e deciso di non rischiare di peggiorare il problema all'anca maturato durante il torneo di Montecarlo.

L'obiettivo è raggiungere Parigi nelle migliori condizioni e giocarsi le sue carte al Roland Garros. Gli Internazionali BNL d'Italia potranno comunque contare su un gruppo azzurro super motivato e pronto a combattere fino all'utlimo 15 per spingersi il più lontano possibile al Foro Italico ed esaltare il pubblico di casa.

Atp Roma - Tutti gli italiani presenti nel tabellone principale

Per quanto riguarda il torneo maschile saranno 11 gli italiani che popoleranno il main draw in attesa delle qualificazioni. Lorenzo Musetti, che disputerà la finale al Challenger di Cagliari oggi pomeriggio, è l'unico che scenderà in campo come testa di serie.

Tante le aspettative intorno a Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Luca Nardi. Quattro giovani che stanno crescendo partita dopo partita e che puntano a vivere un torneo da protagonisti a Roma. Non mancheranno Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Matteo Berrettini.

Quest'ultimo è tornato a vincere un titolo nel circuito maggiore a Marrakech e non vede l'ora di tornare a competere in Italia. Cercheranno di sfruttare la wild card concessagli dagli organizzatori Giulio Zeppieri, Matteo Gigante e Andrea Vavassori.

A guidare la spedizione azzurra nel tabellone femminile sarà Jasmine Paolini. La 28enne sta vivendo il miglior momento in carriera e punterà a fare il massimo a Roma. Oltre a Paolini, al via ci saranno Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Martina Trevisan, Sara Errani, Lucrezia Stefanini, Giorgia Pedone, Nuria Brancaccio, Federica Di Sarra e Vittoria Paganetti. Il sorteggio dei due tabelloni principali verrà effettuato domani alle ore 11:00.