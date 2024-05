Sardegna Open - Lorenzo Musetti e Luciano Darderi volano in semifinale

Un primo set troppo brutto per essere vero e una reazione capace di ribaltare completamente il match: Lorenzo Musetti ha chiuso nel migliore dei modi la partita contro Nuno Borges e raggiunto le semifinali al Challenger di Cagliari.

Il portoghese è stato bravo a gestire con attenzione il vento nel parziale che ha inaugurato la sfida e ha vissuto una partenza perfetta lasciando un solo game all'azzurro. Musetti ha ceduto la battuta in apertura di secondo set, ma è proprio in quel momento che ha trovato la giusta motivazione per imprimere il suo ritmo agli scambi.

Sardegna Open - Lorenzo Musetti e Luciano Darderi in semifinale

Il talento di Carrara ha alzato il livello e costretto Borges a correre da una parte all'altra del campo con continuità. I due break di fila siglati nel secondo e nel quarto gioco hanno caricato Musetti, che ha ripagato il rivale con la stessa moneta.

Nella frazione decisiva, il 22enne ha dato il massimo e collezionato i primi quattro game sferrando un duro colpo a Borges. Il portoghese non è riuscito più a rendersi pericoloso e la sfida è terminata con il punteggio di 1-6, 6-1, 6-2 a favore di Musetti.

Il tennista che dovrà superare per conquistare l'ultimo atto del Sradegna Open è Daniel Elahi Galan, in semifinale senza giocare a causa del ritiro di Marton Fucsovics. Un ritiro ha interessato anche disputa tra Luciano Darderi e Federico Coria.

L'argentino, avanti nel secondo dopo aver perso nettamente il primo, ha richiesto il medical time out per un problema fisica alla gamba destra e dato forfait per non peggiorare la situazione. Per la testa di serie numero otto in semifinale ci sarà un interessante incontro con Mariano Navone. Darderi ha affrontato solo giocatori argentini a Cagliari.