Atp Madrid: Torneo senza pace, si ritira anche Lehecka. Finale Auger Aliassime-Rublev

Sarà tra Andrey Rublev e Felix Auger Aliassime la finale del torneo Atp Masters 1000 di Madrid in programma domenica. La seconda semifinale tra Auger Aliassime e Jiri Lehecka è durata solamente sei giochi: sul 3-3 del primo set nel corso del settimo game Jiri Lehecka ha dovuto ritirarsi per un problema di natura fisica nella parte bassa della schiena.

Lehecka non riusciva praticamente più a spostarsi e nel corso del settimo game ha dovuto gettare la spugna. Epilogo decisamente amaro. Dopo aver superato i quarti per il ritiro di Jannik Sinner prosegue il periodo decisamente fortunato per il canadese che va in semifinale nella maniera che nessuno mai vorrebbe ma intanto incassa questo risultato.

Nella prima semifinale Rublev ha superato Taylor Fritz in due set

La finale Felix Auger Aliassime la giocherà contro Andrey Rublev che ha battuto nella prima semifinale Taylor Fritz col punteggio di 6-4 6-3. Venticinquesima finale Atp per Rublev e quinta in un torneo Masters 1000.

Dopo un periodo di delusioni cocenti il russo ora torna ad avere la possibilità di alzare un trofeo e tornare numero 6 al mondo. Partirà chiaramente favorito contro Auger Aliassime. Primo set all'insegna dell'equilibrio con Rublev che nel decimo game è stato bravissimo a scardinare il servizio del giocatore americano e portare a casa il break a zero chiudendo così il primo set 6-4.

Nel secondo parziale è di nuovo Rublev a prendere la testa del set arrivando a chiudere 6-3 senza nessun problema. Un torneo di Madrid decisamente sfortunato con tantissimi infortuni, non partecipazioni e ritiri si avvia alla sua fase conclusiva.

Domani, sabato 4 maggio, ci sarà la finale femminile tra Iga Swiatek e Aryna Sabalenka e domenica 5 maggio la finale maschile tra Felix Auger Aliassime e Andrey Rublev.