Daniil Medvedev e le parole che spaventano i fan italiani: Roma è a serio rischio?

Non solo Carlos Alcaraz e Jannik Sinner tra i top. Anche Daniil Medvedev ha accusato dolori fisici al Mutua Madrid Open e si è dovuto ritirare nel corso della competizione: il russo, dopo il primo set perso 6-4 contro Jiri Lehecka nei quarti di finale, ha alzato bandiera bianca per un problema inguinale.

Un infortunio da valutare nei prossimi giorni per il russo, che tutto voleva tranne che fermarsi in uno dei momenti più cruciali della sua stagione. Infatti, il nativo di Mosca sarà chiamato da mercoledì a difendere il titolo degli Internazionali d'Italia, a poco tempo dall'inizio del Roland Garros (l'anno scorso perse al primo turno e avrà così l'opportunità di aggiungere tanti punti al proprio bottino).

Il 28enne ha descritto le sue sensazioni in conferenza stampa: "È un dolore provato solo nel corso di questa partita. C'è sempre una certa tensione nel nostro corpo e vengo da due partite di tre set. È chiaro che potresti sentirti un po' rigido, ma non c'era dolore.

Ho iniziato l'incontro al 100% ed è un po' deludente, perché all'inizio mi sentivo molto bene, sentivo di essere sceso benissimo in campo. Purtroppo è finito tutto molto velocemente, era la mia prima sfida contro Jiri, che sta giocando a un livello magnifico, quindi ero interessato ad affrontarlo e ad analizzare il suo gioco con il mio" ha dichiarato.

I giornalisti in sala hanno chiesto al tennista russo se ci potesse essere una relazione con Sinner e Alcaraz, anche loro alle prese con acciacchi fisici: "È difficile dirlo. Penso che gli infortuni facciano parte di questo sport.

È chiaro che meglio giochi, più partite giochi e più rischi di stancarti e infortunarti. Il passaggio da una superficie all'altra è molto veloce. Se giocherai bene a Miami, hai quattro o cinque giorni prima di Monte-Carlo per allenarti sulla terra.

Allo stesso tempo ora non siamo più nel Principato, ho già un po' di allenamento sul rosso. Di solito mi prendo molta cura del mio corpo. "Perché è successo? Non lo so. Fa molto freddo, non è facile forse per il corpo adattarsi"

Roma a rischio?

"In questo momento sì, senza dubbio.

Ho bisogno di vedere le immagini e parlare con la mia squadra. Sarebbe bello poter tornare dopo aver vinto il titolo l'anno scorso, ma devo vedere che infortunio ho, perché in questo momento non ho idea se sia qualcosa di molto serio, poco serio o per niente serio" ha affermato Medvedev.