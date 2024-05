Atp Masters 1000 su due settimane: pro e contro di un format che fa molto discutere

I tornei Atp Masters 1000 col format su due settimane stanno creando molto dibattito. C'è un "partito" al quale piacciono e c'è allo stesso modo una parte di appassionati che non è per nulla entusiasta e preferiva quando la maggior parte dei tornei di questo livello aveva il format su una settimana con un campo di partecipazione più ridotto.

Se fino a non troppo tempo fa erano solamente Indian Wells e l'allora Key Biscayne, oggi Miami, ad avere il format a 96 giocatori con un bye per le 32 teste di serie al primo turno, ora si è molto esteso questo aspetto anche a Madrid e Roma e poi in animo dell'Atp c'è anche la creazione di questi "Masters 1000 lunghi" anche per l'Open del Canada (Montreal e Toronto ad anni alterni) e Cincinnati.

Oltre che Shanghai che già ha questo format.

Il dibattito tra gli appassionati sui Masters 1000 lunghi: ragioni a favore e contro

L'Atp ha già dimostrato che intende costruire un calendario basato sui grandi eventi e quindi il rafforzamento dei mille su quasi due settimane va in questa direzione.

Meno eventi Atp ma di livello. Una ragione a favore di questa formula è che i giocatori hanno tendenzialmente, tranne casi di piogge insistenti, un giorno di riposo tra una partita e l'altra e maggiore tempo di recupero.

In più è stato anche pensato per potere fare accedere a questi tornei 96 giocatori quindi ci sono maggiori possibilità anche per il giocatori fuori dai primi 60 del mondo. Che entrano in questi tabelloni e in questo modo percepiscono un prize money decisamente più elevato di quello che prenderebbero giocando ad esempio tornei di minore livello.

Perché di fatto questa programmazione sulle due settimane sta facendo ”saltare” dal calendario diversi tornei Atp 250. Chi è contrario vede comunque un torneo troppo lungo e soprattutto il sistema dei bye al primo turno priva di fatto fino al venerdì/sabato della prima settimana di partite di livello.

Sfide avvincenti invece che si vedono già dal primo turno ad esempio al torneo di Monte-Carlo che ha mantenuto il format su una settimana. Un inizio al lunedì o al martedì coi big che iniziano a giocare il venerdì spesso porta a orari di gioco di scarso appeal nella prima settimana.

E a partite di fatto giocate davanti a spalti pressoché vuoti. L'opzione poi del giorno di riposo tra una partita e l'altra di fatto tiene i giocatori che arrivano in fondo ovunque impegnati per 4 settimane di fila tra Madrid e Roma mentre nel format di una settimana si poteva avere un giocatore in campo ogni giorno in quella settimana ma ci poteva essere poi spazio di settimane senza tornei per recuperare e fare un'altra tipologia di lavoro.

Altra ragione dei contrari: i giorni di riposo tra due partite non sono davvero giornate di riposo ma semplicemente giornate di recupero. La serie di infortuni prolungati di tanti big, i ritiri e la scelta di altri di preservarsi dà fiato ai contrari di questa formula: serve fare giocare meno i big con tabelloni più ridotti perché così hanno meno possibilità di infortunarsi e si sa quanto la presenza dei giocatori top incida per un torneo.

Di sicuro poi si tratta anche di un format molto più difficile da gestire dal punto di vista televisivo. Una verità assoluta e una formula migliore di un'altra non c'è: ognuno rimarrà della propria opinione con l'Atp che sembra voler andare avanti su questa strada.

Infine ci sarebbe da aggiungere - visti i tanti ritiri e le defezioni - che per la maggior parte dei giocatori la priorità assoluta è arrivare al top nei tornei del Grande Slam. E in questo momento al Roland Garros.

C'è una corrente di pensiero per la quale 3 Masters 1000 sulla terra alla vigilia di Parigi sono troppi. E qui si dovrebbe intervenire. Che sia giunto magari anche il momento di sanare l'anomalia dell'assenza di un 1000 sull'erba? Ma qui si allargherebbe ulteriormente il discorso.