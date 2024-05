UFFICIALE - Nuovo infortunio per Carlos Alcaraz, forfait al Masters 1000 di Roma

Continua il momento difficile per tutti i principali protagonisti del circuito. Il fitto calendario ha portato al ritiro di Daniil Medvedev ieri sera a Madrid (un problema inguinale), al forfait di Jannik Sinner costretto ai box da un problema all'anca e ora c'è una nuova brutta notizia.

Il numero tre al mondo Carlos Alcaraz ha annunciato il forfait agli Internazionali d'Italia a Roma, lo spagnolo non sarà presente alla competizione e questa è una brutta notizia per tutti gli appassionati di tennis.

Con Sinner non al 100 %, Medvedev a forte rischio e ora il ritiro di Alcaraz il torneo perde grandi protagonisti. Attraverso i propri canali social Carlos Alcaraz ha comunicato sui social questo forfait: "Ho sentito del dolore dopo aver giocato a Madrid, un fastidio al braccio.

Oggi ho fatto degli esami che hanno evidenziando un esame muscolare al braccio dove ho subito il mio ultimo infortunio. Purtroppo non potrò giocare agli Internazionali d'Italia a Roma, ho bisogno di riposo per riprendermi e poter giocare al 100 % senza dolore".

Per Alcaraz una pesante battuta d'arresto, lo spagnolo uscirà probabilmente presto dalla Top 3 e rischia di calare in classifica con la vetta che al momento appare sempre più lontano.

Non sarà ovviamente la priorità per lui, ma Novak Djokovic e Jannik Sinner sono sempre più lontani. Lo spagnolo lavorerà a più riprese per essere al 100 % al Roland Garros, torneo dove ha già dimostrato di essere uno dei favoriti per la vittoria finale e dove deve difendere la semifinale raggiunta lo scorso anno.