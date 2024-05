Atp/Wta Madrid: Si ritira anche Daniil Medvedev. Swiatek e Sabalenka in finale

Andrey Rublev dopo il successo su Carlos Alcaraz: "Non avevo forze per lamentarmi"

Nel terzo set il punteggio ha seguito i servizi fino tie break. E qui Sabalenka ha piazzato la zampata decisiva per arrivare all'appuntamento con Iga Swiatek. La finale tra testa di serie numero 1 e numero 2 del singolare femminile si giocherà sabato 4 maggio.

Ancora avanti di un break ha servito per il match, è arrivata a due punti dalla finale ma qui la bielorussa è stata capace di strapparle ancora una volta il servizio ribaltando l'esito del set portato a casa da Sabalenka col punteggio di 7-5.

1-6 7-5 7-6 il punteggio per la giocatrice bielorussa. Primo set dominato da Rybakina, nel secondo parziale la campionessa di Wimbledon 2022 è andata avanti di un break nel terzo gioco, ha allungato sul 4-2 prima di essere ripresa sul 4-4.

Nella seconda partita Swiatek ha trovato il break nel terzo game e la polacca ha chiuso 6-3 . Aryna Sabalenka ha rimontato e battuto Elena Rybakina nella seconda semifinale giocata in sessione serale. Grande lotta sul campo Manolo Santana.

Iga Swiatek numero 1 del seeding e del mondo era ampiamente favorita contro Madison Keys. 6-1 6-3 il punteggio finale per la polacca in un’ora ed undici minuti di gioco. Swiatek è andata rapidamente sul 3-0 nel primo set, Keys ha conquistato un gioco e poi la polacca ha ingranato di nuovo la marcia superiore e ha chiuso 6-1.

Nella semifinale pomeridiana del Wta 1000 di Madrid non c'è stata storia.

Ecco gli orari delle due partite in programma venerdì 3 maggio: Fritz-Rublev alle 16; Auger Aliassime-Lehecka alle 20.

Lehecka affronterà in semifinale Felix Auger-Aliassime che ha superato il turno senza nemmeno giocare per il ritiro di Jannik Sinner. L'altra semifinale del torneo di Madrid è tra Andrey Rublev e Taylor Fritz.

La causa del ritiro è stato un dolore agli adduttori che lo ha limitato molto negli spostamenti soprattutto in avanti. Ha chiesto un primo time out e poi alla fine del primo parziale ha deciso di gettare la spugna. Medvedev ora si sottoporrà a degli accertamenti e al momento potrebbe essere a rischio la sua partecipazione al torneo di Roma .

Il torneo Atp di Madrid ha perso anche Daniil Medvedev . Il russo ha abbandonato il Masters 1000 spagnolo per un problema fisico nella partita di quarti di finale contro il ceco Jiri Lehecka che aveva vinto il primo set 6-4.

