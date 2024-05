Atp Roma - Altri due forfait nel main draw: le ultime sugli Internazionali d'Italia

Mancano ormai pochi giorni all’inizio del terzo Master 1000 dell’anno sulla terra rossa, quello più atteso dai tifosi italiani. Inizieranno giorno 6 maggio gli Internazionali BNL d’Italia, l’appuntamento romano col grande tennis, garanzia di spettacolo e teatro di grandi sfide.

È stato ufficializzato il tabellone principale, nel quale ultimi posti verranno occupati dai tennisti provenienti dalle qualificazioni, e nelle ultime ore sono arrivate due assenze più o meno annunciate. Non ce la farà a recuperare il giovane francese Arthur Cazaux, rimasto vittima dell’incidente alla caviglia nel match contro Matteo Arnaldi all’Atp 500 di Barcellona, al suo posto entra nel main draw lo statunitense Mackenzie McDonald, attuale numero 75 del ranking mondiale.

L’altra assenza, decisamente più sorprendente, è quella dell’argentino Facundo Diaz Acosta, 23enne salito alla ribalta quest’anno grazie alle sue ottime prestazioni nei tornei sul rosso. Attuale numero 48 della classifica Atp, l’argentino a febbraio ha conquistato il suo primo titolo Atp in carriera a Buenos Aires, confermando le sue qualità anche a Barcellona, dove si è arreso ai quarti contro Stefanos Tsitsipas dopo una battaglia culminata al tiebreak del terzo set.

L’inattesa rinuncia del tennista sudamericano ha permesso a Stan Wawrinka di entrare in tabellone.

Rome update:

OUT: Cazaux

IN: McDonald

Next: Wawrinka — Entry List Updates (@EntryLists) May 1, 2024