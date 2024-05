Due vittorie e una sconfitta: è questo il bilancio dei tre tennisti italiani impegnati agli ottavi di finale del Challenger di Cagliari. Lorenzo Musetti e Luciano Darderi hanno guadagnato l'accesso ai quarti di finale del Sardegna Open; mentre si è interrotto bruscamente il cammino di Lorenzo Sonego.

Ad aprire il programma sul Campo Centrale è stato Darderi. L'italo-argentino ha dominato il match con Camilo Ugo Carabelli come suggerisce il punteggio: 6-3, 6-0. Darderi attende ora il vincitore della sfida tra la testa di serie numero uno Frances Tiafoe e Federico Coria.

Sardegna Open - Darderi e Musetti ai quarti di finale, eliminato Sonego

La partita di Musetti contro Juan Manuel Cerundolo si è invece rivelata più complicata del previsto. Il talento di Carrara ha iniziato alla grande e brekkato l'argentino nel quarto game grazie a una strepitosa fase difensiva.

Cerundolo ha reagito e siglato il contro break sul 2-4 - mentre la pioggia si abbatteva sul Centrale - sfruttando il dritto lungo dell'azzurro. Musetti ha cancellato una pericolosa palla break nell'undicesimo gioco e ritrovato fiducia nel tie-break chiuso 7-4.

Avanti 5-1 nel secondo parziale, Musetti ha improvvisamente perso le coordinate e lasciato per strada quattro game di fila. Un altro tie-break - Musetti ha fallito il tentativo di chiudere al servizio - ha posto fine alla disputa con un significativo 7-6( 4) , 7-6( 4) .

L'italiano se la vedrà con il portoghese Nuno Borges. Altra delusione per Sonego, sconfitto ( 4) 6-7, 4-6 dal numero 127 del mondo Emilio Nava. Il piemontese è riuscito a rientrare in un primo set che lo ha visto passare in svantaggio, ma si è arreso al tie-break. Nel secondo set, dopo aver condotto 2-0, Sonego ha ceduto la battuta nel terzo e nel nono game.