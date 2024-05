Atp/Wta Madrid - Rublev torna a ruggire ed elimina Alcaraz. Rybakina salva 2 MP

Era dalle Nitto ATP Finals 2022 che Andrey Rublev non batteva un top 3. Il russo ha scelto forse il momento migliore per tornare a ruggire, perché le quattro sconfitte raccolte Indian Wells e Barcellona avevano lanciato l’allarme e instaurato più di un dubbio nella sua mente.

È stato il nativo di Mosca ad impedire a Carlos Alcaraz di registrare la striscia di vittorie più lunga al Masters 1000 di Madrid. Il fenomeno di Murcia si è fermato a quota 14 e condividerà, per ora, il record con Rafael Nadal: l’unico tennista in grado di batterlo nella capitale spagnola prima di Rublev.

Il 26enne ha rialzato la testa al termine di un primo set in cui ha giocato in maniera troppo passiva ed eliminato il due volte campione in carica con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-2.

Atp/Wta Madrid - Rublev torna a ruggire ed elimina Alcaraz.

Rybakina salva due match point

Rublev ha sbagliato una risposta non impossibile sulla palla break offertagli da Alcaraz nel secondo game e ceduto la battuta nel quinto calibrando male il dritto sul contropiede. Tanto è bastato allo spagnolo per archiviare il set.

La situazione, però, si è subito complicata nel secondo parziale: Rublev ha trasformato la quinta chance di 0-2 e approfittato di una serie di inusuali errori da parte dell’avversario. Nonostante le due opportunità a disposizione sul 2-4, Alcaraz non ha ridotto il gap conferendo ulteriore fiducia a Rublev.

Il russo ha continuato a spingere e ha brekkato il rivale in apertura di terzo set sfondando con il rovescio. Bravo a salvare altre due palle break sullo 0-1, Rublev ha preso il volo raddoppiando sul 4-1. Due tenniste che rappresentano il Kazakistan non si erano mai incontrate ai quarti di finale di un WTA 1000 e la sfida andata in scena a Madrid non avrebbe potuto vivere un epilogo del genere nemmeno se fosse stata scritta dal miglior sceneggiatore.

È infatti clamoroso quanto accaduto sul Manolo Santana Stadium tra Elena Rybakina e Yulia Putintseva. Avanti 5-2 nel set decisivo, Putintseva ha sprecato due match point consecutivi in risposta e non ha più vinto un game.

Rybakina ha avuto il merito di non mollare mai e ha completato una straordinaria rimonta con il punteggio di 4-6, 7-6( 4) , 7-5 in due ore e 48 minuti di gioco. Per l’attuale numero quattro del mondo si tratta della sesta semifinale in stagione.

Un solo break ha fatto la differenza nel primo parziale: quello siglato da Putintseva sul 2-2. La 29enne è stata brava al servizio e si è portata meritatamente in vantaggio. La giocatrice classe 1995 ha annullato un set point sul 5-6, ma non è riuscita a incidere nel tie-break che ha riaperto ogni discorso.

Nella terza frazione, è successo l’impensabile. In totale controllo, Putintseva si è procurata due match point di fila sul 5-2 e Rybakina ha risposto presente colpendo - nel primo caso - una fenomenale controsmorzata. La vincitrice di Wimbledon 2022 ha alzato il livello e collezionato cinque game consecutivi.