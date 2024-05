Lorenzo Musetti: "Speravo di rimanere di più a Madrid, Cagliari torneo di ripartenza"

Lorenzo Musetti prova a ripartire da Cagliari. Fino a questo momento il giocatore di Carrara non ha vissuto una stagione esaltante sulla terra battuta. Eliminazione precoce a Madrid e quindi sarà uno dei protagonisti del Challenger 175 di Cagliari.

Un torneo che ha poco da invidiare anche ad alcuni Atp 250 per il livello dei partecipanti con la testa di serie numero 1 che sarà lo statunitense Frances Tiafoe. Prima di giocare gli Internazionali d'Italia al Foro Italico a Roma dalla prossima settimana, il numero 2 d'Italia nella classifica Atp ha deciso di giocare il torneo in Sardegna.

E ha parlato in conferenza stampa. "Avevo come obiettivo di stare un po' di più in Spagna e andare avanti a Madrid, spiega Musetti come riporta il sito ufficiale del torneo, ma non ci sono riuscito. Qui a Cagliari mi trovo sempre bene, ho bei ricordi dell'anno in cui era un Atp 250 e mi piacciono le condizioni: è un torneo di ripartenza per me e devo provare a mettere partite nelle gambe.

Ho bisogno di ritrovare la fiducia che è mancata negli ultimi mesi, preparando Roma e poi Parigi. Non lo considero un torneo di allenamento, tutt’altro. Sono qui per cercare di vincere questo torneo e disputare più partite possibili".

Lorenzo Musetti: "Non mi sto concentrando sui punti e sulla classifica"

Su questo inizio di stagione con non troppe vittorie e la classifica in calo Musetti analizza: "Fra Roma e Roland Garros ho la maggior parte dei punti da difendere ma la parte finale dello scorso anno è stata pessima, quindi posso sicuramente accumulare dei punti se dovessi perdere terreno nei prossimi tornei.

Ma non mi interessano tanto i punti, voglio ritrovare il miglior Musetti". Sul momento del tennis italiano: "Ognuno cerca di fare bene il suo, se Jannik Sinner sta avendo tutti questi successi io sono felice per lui. Mi concentro sulle mie mancanze e su ciò che devo migliorare.

Stanno facendo bene Arnaldi, Cobolli e Darderi: sono amici con cui abbiamo condiviso tanto nel percorso, da quando eravamo junior. Non sono invidioso di nessuno, perché lo meritano e danno beneficio a tutti, spronandomi a fare meglio".